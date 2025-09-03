El Departamento del Tesoro publica la lista de los trabajos elegibles para la ley de Trump de “sin impuestos a las propinas”

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2025

El Departamento del Tesoro publicó la lista de trabajos que serán beneficiados por la política de la Administración Trump de " cero impuestos a las propinas" bajo la Ley One Big Beautiful Bill.

Se trata de al menos 68 empleos que califican para la nueva deducción fiscal bajo la ley. Se conoció que el Registro Federal comenzará a publicar la lista completa según las regulaciones propuestas por el Tesoro y el IRS.

"Para los trabajadores, 20 dólares aquí y 20 dólares allá pueden hacer una gran diferencia", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una entrevista -recogida por Axios- en el restaurante familiar McLean, en los suburbios de Virginia.

La ley se aplica solo para aquellos que ganen menos de 150.000 dólares por año, tienen un límite de $25.000. Estará vigente desde 2025 hasta 2028.

“Lo que no queremos es que la gente manipule el sistema. Queremos que sean los estadounidenses trabajadores que dependen de las propinas. Sus primeros $25.000 están libres de impuestos, y eso cubrirá a una gran cantidad de trabajadores estadounidenses”, sostuvo Bessent en una conversación con Washington Examiner.

“Gracias al gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, no habrá impuestos sobre las propinas ni sobre las horas extras, ¡para que puedan conservar más de su dinero duramente ganado!”, agregó el secretario del Tesoro en un mensaje publicado en X.

El BBB En julio, después de meses de debates internos, críticas públicas e incluso renuncias, el Congreso dio luz verde al "One Big, Beautiful Bill". En el Senado, la votación terminó empatada 50-50 —con tres republicanos en contra—, lo que obligó al vicepresidente JD Vance a emitir el voto decisivo a favor de la medida.



La situación fue diferente en la Cámara de Representantes: tras una extensa jornada para lograr que el proyecto llegara al pleno, este se aprobó con 218 votos a favor y 212 en contra, con la oposición de solo dos legisladores republicanos.



Estos son los empleos, que el Tesoro dividió en ocho categorías y entregó a los medios de comunicación como Axios y Fox Business para su difusión:

1. Servicio de bebidas y alimentos

Camareros

Personal de servicio

Servidores de comida, no de restaurante

Auxiliares de Comedor y Cafetería y Ayudantes de Bartender

Chefs y cocineros

Trabajadores de preparación de alimentos

Trabajadores de comida rápida y de mostrador

Lavavajillas

Personal de acogida, restaurante, salón y cafetería

Panadería

2. Entretenimiento y eventos

Crupieres de juegos de azar

Cajeros de cabina y personas que cambian el juego

Trabajadores de las jaulas de juego

Escritores y corredores de apuestas deportivas y de apuestas

bailarines

Músicos y cantantes

Disc Jockeys (excepto radio)

Artistas y artistas

Creadores de contenido digital

Ujieres, asistentes de vestíbulo y tomadores de boletos

Asistentes de vestuarios, guardarropas y vestidores

3. Hospitalidad y servicios al huésped

Porteadores de equipaje y botones

Conserjes

Recepcionistas de hoteles, moteles y complejos turísticos

Empleadas domésticas y limpiadoras de casas

4. Servicios para el hogar

Trabajadores de mantenimiento y reparación del hogar

Trabajadores de jardinería y mantenimiento de terrenos a domicilio

Electricistas a domicilio

Fontaneros a domicilio

Mecánicos e instaladores de calefacción y aire acondicionado para el hogar

Instaladores y reparadores de electrodomésticos

Trabajadores de servicios de limpieza del hogar

cerrajeros

Trabajadores de asistencia en carretera

5. Servicios personales

Trabajadores de servicios y cuidado personal

Organizadores de eventos privados

Fotógrafos de eventos privados y retratos

Videógrafos de eventos privados

Oficiales de eventos

Cuidadores de mascotas

Tutores

Niñeras y canguros

6. Apariencia personal y bienestar

Especialistas en el cuidado de la piel

masajistas terapéuticos

Barberos, peluqueros, estilistas y cosmetólogos

Lavadoras de champú

Manicuristas y pedicuros

Técnicos en depilación de cejas con hilo y cera

Artistas de maquillaje

Entrenadores físicos e instructores de fitness grupal

Artistas del tatuaje y perforadores

Sastres

Trabajadores y reparadores de calzado y cuero

7. Recreación e instrucción

Caddies de golf

Profesores de autoenriquecimiento, como instructores de arte y danza.

Pilotos recreativos y de turismo

Guías turísticos y acompañantes

Guías de viaje

Instructores de deportes y recreación, como profesores de tenis.

8. Transporte y entrega