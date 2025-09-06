El Washington Post respalda el regreso del Departamento de Guerra: "Una reflexión más clara sobre el papel de las Fuerzas Armadas"

Publicado por Joaquín Núñez 6 de septiembre, 2025

El Consejo Editorial del Washington Post respaldó el regreso del Departamento de Guerra. A través de un artículo publicado el sábado, el periódico describió el cambio de nombre como un golpe contra los "eufemismos" gubernamentales y remarcó que propone una "reflexión más clara sobre el papel de las Fuerzas Armadas tanto en el país como en el extranjero".

El pasado viernes, Donald Trump firmó una orden ejecutiva autorizando el uso del término "Departamento de Guerra" en etiquetas y comunicaciones. Además, animó a los legisladores a efectivizar el cambio en el Congreso, dado que fue una ley la que vio nacer al Departamento de Defensa en 1949.

"Creo que transmite un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fortaleza: somos muy fuertes. Somos mucho más fuertes de lo que nadie podría imaginar", expresó el presidente en el Salón Oval, acompañado de Pete Hegseth, ahora secretario de Guerra.

Un día después, el Consejo Editorial del Post respaldó la iniciativa del presidente y analizó los efectos simbólicos del cambio de nombre.

"Es más delicado decir que la misión del Pentágono es la defensa que la guerra. Pero la primera depende de la segunda. La medida en que el Pentágono puede defender los intereses de Estados Unidos en todo el mundo está ligada a la expectativa de que Estados Unidos puede librar y ganar guerras. Esa expectativa es la que determina los cálculos de los Estados rivales", escribió.

"Conceptos como 'defensa' y 'seguridad' tienden a desvirtuarse burocráticamente. La Estrategia de Defensa Nacional de 2022 de la Administración Biden mencionaba el 'clima' 19 veces. El cambio climático es un problema, pero combatirlo no es tarea del ejército. Tampoco lo es la construcción de naciones", añadió el consejo.

A efectos prácticos, señalaron que el cambio también sirve como recordatorio de la autoridad legislativa a la hora de declarar la guerra. Además, destacaron que pone en valor ante la ciudadanía que los miembros de las Fuerzas Armadas no son "policías", sino "soldados".

"Los opositores de Trump se quejan de las connotaciones agresivas del nuevo nombre. Pero Estados Unidos está protegido por la fuerza de combate más letal y vigilante jamás reunida, independientemente de cómo se llame. El nuevo nombre podría dar lugar a un debate más centrado sobre cómo utilizarla", finalizaron desde el Washington Post.