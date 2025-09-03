Milley y sus generales cometieron errores que llevaron a una retirada mortal de Afganistán

El jefe entrante del Estado Mayor Conjunto, el general de las Fuerzas Aéreas Charles Brown; Kamala Harris; Joe Biden; el secretario de Defensa Lloyd Austin y el jefe saliente, el general del Ejército Mark Milley. AFP.

Publicado por Jerry Dunleavy - Just The News 3 de septiembre, 2025

El entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, el entonces comandante del CENTCOM, Frank McKenzie, y otros generales y mandos militares cometieron significativos errores durante la desastrosa retirada y evacuación de Afganistán en 2021, según ha demostrado una investigación de Just the News.

La serie de investigación de seis partes de Just the News arrojó luz sobre muchas declaraciones erróneas, errores de juicio y decisiones cuestionables previamente no informadas o poco conocidas de los líderes militares estadounidenses durante la debacle afgana en 2021 tras la orden de Go-to-Zero emitida por el presidente Joe Biden.

El presidente Donald Trump recibió a varias de las familias de la Estrella Dorada de la Puerta de la Abadía en el Despacho Oval la semana pasada, en vísperas del aniversario del mortífero ataque en el aeropuerto de Kabul, que mató a 13 miembros del servicio estadounidense en agosto de 2021.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que estuvo presente en la reunión del Despacho Oval, redobló su promesa de exigir cuentas a los líderes militares por su parte de responsabilidad en la desastrosa retirada y evacuación de Afganistán.

Un terrorista suicida del ISIS-K llamado Abdul Rahman al-Logari -que había sido liberado por los talibanes de una prisión en la base aérea de Bagram a mediados de agosto de 2021, pocas semanas después de que Estados Unidos abandonara la base- ha sido identificado por CENTCOM como autor del atentado suicida en Abbey Gate, en el que murieron 13 miembros del servicio estadounidense y unos 170 civiles afganos el 26 de agosto de 2021.

Milley no respondió a las solicitudes de comentarios que se le enviaron a través de la Universidad de Princeton, donde fue nombrado profesor visitante el año pasado, y a través de JPMorgan Chase, donde ha sido asesor principal desde 2024, en relación con anteriores Just the News que informaban sobre él. El general Milley utilizó un foro público en 2023 para defender la idoneidad de Biden para el cargo. Biden pardonó a Milley el último día completo del ex presidente en el cargo, en enero de 2025.

El general McKenzie es actualmente director ejecutivo del Instituto de Seguridad Nacional y Global de la Universidad del Sur de Florida. El general no respondió a las peticiones de comentarios que se le enviaron a través de su correo electrónico en la escuela en relación con anteriores reportajes de Just the News sobre él.

- Los erróneos consejos de Milley durante la retirada afgana

Just the News expuso anteriormente cómo Milley se equivocó repetidamente en el panorama estratégico principal en Afganistán en 2021, incluyendo no planificar para el peor escenario posible, sobreestimar el tamaño de la fuerza afgana aliada y juzgar mal los avances enemigos talibanes a través de Afganistán.

El general infló el tamaño del ejército y la policía afganos al afirmar que contaban con entre 325.000 y 350.000 efectivos. Milley, Biden, y otros muchos funcionarios de la Administración Biden también insistieron en la afirmación, también inflada, de que el ejército afgano contaba con 300.000 efectivos. John Sopko, inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán, dejó claro que incluso la cifra de 300.000 era exagerada.

Milley fue no estaba siguiendo la realidad sobre el terreno cuando subestimó la velocidad y el alcance del control de los distritos talibanes en el verano de 2021. Milley rechazó la comparación entre la caída de Saigón y la inminente caída de Kabul, y Biden hizo lo mismo. Las garantías de ambos hombres resultaron ser trágicamente erróneas.

- La velocidad del cierre de Bagram y la retirada completa impulsada por los líderes militares estadounidenses

La velocidad con la que el ejército estadounidense abandonó Afganistán en 2021 -incluido el momento del abandono de la base aérea de Bagram- por mandos militares que adoptaron un mantra de "la velocidad es seguridad" mientras no planificaban la fuga de terroristas del ISIS-K por parte de los talibanes fue decidida por los mandos del Pentágono y aprobada por Biden.

Dos libros y múltiples artículos de noticias han informado de que el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, pidió a los EE.UU en junio de 2021 que consideraran pausar o retrasar el cierre de Bagram, pero que Austin y Milley se opusieron a ello e insistieron en cerrar Bagram rápidamente, algo que Biden aprobó.

Politico informó de que tanto Austin como Milley insistieron en mayo de 2021 en que "rapidez es igual a seguridad". Biden apoyó públicamente el argumento del ejército estadounidense de que "la velocidad es seguridad" a principios de julio de 2021, justo después de que Estados Unidos hubiera abandonado discretamente Bagram a principios de mes.

McKenzie declaró al Congreso el año pasado que "creíamos que la velocidad aportaba seguridad" al explicar por qué el ejército estadounidense llevó a cabo su retirada tan rápidamente en 2021.

El general Austin "Scottie" Miller, último comandante estadounidense de la misión Resolute Support de la OTAN en Afganistán, admitió el año pasado en un testimonio ante el Congreso que no conocía ningún plan para asegurar a los terroristas retenidos en Bagram en el posible escenario de que los talibanes marcharan hacia la base.

El sargento mayor Jacob Smith, que en 2021 ocupaba el cargo de asesor superior de alistados en Bagram, también dijo que no conocía ningún plan para ocuparse de los terroristas prisioneros en Bagram si la prisión caía en manos de los talibanes o si los terroristas salían de la cárcel allí.

- La ficción de que Afganistán cayó en sólo "once días"

Just the News informó de que Milley corrió a encubrir a la Administración Biden una vez que la situación se torció al engañar a la gente sobre la rapidez con la que se había producido el colapso de Afganistán. Entre la letanía de errores y falsedades impulsados por la Administración Biden en 2021 estaba la ficción de que Afganistán cayó en sólo "once días" a mediados de agosto de 2021.

En realidad, la toma del poder por los talibanes se desarrolló a lo largo de varios meses tras la desastrosa orden de retirada "Go-to-Zero" del entonces presidente Joe Biden el 14 de abril de 2021.

El arquitecto original de la narrativa de los "once días" parece haber sido Milley.

Muchos miembros de la Administración Biden -el propio Biden, el Secretario de Defensa Lloyd Austin, el entonces Secretario de Estado Antony Blinken, y otros- se unieron a Milley para impulsar la afirmación de los "once días", aunque Miller fue uno de los que admitió posteriormente que Afganistán no se había derrumbado en sólo once días, sino a lo largo de meses.

- Milley y McKenzie calificaron a los talibanes de "negociantes"

En las semanas posteriores a la caída de Kabul, mandos militares estadounidenses como Milley y el secretario de Defensa Lloyd Austin repetidamente testificaría que los talibanes habían incumplido todas las disposiciones del Acuerdo de Doha menos una: su promesa de no atacar a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN. McKenzie negó que los talibanes llevaran a cabo ataques contra bases estadounidenses durante la retirada.

De hecho, los talibanes también habían violado esa disposición, porque los talibanes atacaron bases estadounidenses y de la OTAN en Afganistán en múltiples ocasiones, tanto antes como después de la orden "Go-to-Zero" de Biden, incluidos ataques contra Bagram cuando las tropas estadounidenses aún estaban allí. Los portavoces oficiales de los talibanes a menudo se atribuían también los ataques.

Múltiples funcionarios clave de la Administración Biden también elogiaron repetidamente el carácter "empresarial" de los talibanes durante la evacuación en el aeropuerto de Kabul, a pesar de las claras pruebas de que los talibanes estaban golpeando a algunos estadounidenses e impidiendo que algunos ciudadanos estadounidenses escaparan de Afganistán, y a pesar de las abrumadoras pruebas de que los talibanes estaban golpeando e incluso ejecutando a algunos afganos que querían huir del régimen talibán.

McKenzie desempeñó un papel especialmente clave en el establecimiento de esta narrativa, aunque Milley también desempeñó su papel.

- Los líderes militares estadounidenses rechazaron en el último minuto la posibilidad de mantener a los talibanes fuera de Kabul

Just the News informó de que un alto general y un importante contralmirante estadounidenses rechazaron oportunidades de última hora que podrían haber mantenido a los talibanes fuera de Kabul durante el fiasco de la evacuación de Afganistán en agosto de 2021.

McKenzie rechazó una propuesta de los talibanes para mantener a las fuerzas enemigas fuera de Kabul, mientras que el contralmirante Peter Vasely rechazó una propuesta de los comandantes afganos aliados que podría haber salvado a la capital de la nación del caos total que se produjo.

McKenzie mantuvo una reunión a mediados de agosto de 2021 con el líder talibán Mullah Baradar en Doha, Qatar, que terminaría con los talibanes tomando el control de Kabul y Estados Unidos confiando en la buena voluntad de los combatientes talibanes para proporcionar seguridad en el aeropuerto de Kabul durante la evacuación.

Durante esa reunión, Baradar dijo que los talibanes estaban dispuestos a permanecer fuera de Kabul y a retirar a cualquier combatiente del interior de la capital afgana y que permitirían a Estados Unidos enviar tantas tropas como quisiera para asegurar la capital afgana y llevar a cabo la evacuación de Estados Unidos libre de interferencias talibanes, pero McKenzie admite que rechazó la oferta en el acto.

El general afgano Haibatullah Alizai y el general afgano Sami Sadat han declarado también que habían propuesto imponer la ley marcial a mediados de agosto de 2021 tras la huida de Kabul del presidente afgano Ashraf Ghani, y que Alizai y Sadat habían solicitado ayuda estadounidense para ello.

En cambio, Vasely, entonces comandante de las Fuerzas de Estados Unidos en Afganistán-Forward en Kabul, y ahora retirado, había rechazado el plan en el acto y les había dicho que abandonaran la lucha y se dirigieran simplemente al aeropuerto de Kabul.

No se sabe qué habría ocurrido si McKenzie y Vasely hubieran tomado decisiones diferentes, pero lo que sí se conoce son las desgarradoras y mortíferas escenas que siguieron en Kabul.

- Biden DoD afirmó que el atentado de Abbey Gate no se pudo evitar en ningún caso

Just the News mostró que el Pentágono de Biden argumentó que el atentado de la Puerta de la Abadía no se pudo evitar -llegando a afirmar que el atentado se habría producido incluso si el terrorista hubiera permanecido entre rejas en lugar de ser liberado por los talibanes- a pesar de la gran cantidad de pruebas que indican que el atentado del ISIS-K en el aeropuerto de Kabul no tenía por qué producirse de la forma en que se produjo.

Un funcionario de defensa afirmó en un artículo de noticias del Departamento de Defensa en 2024 que ISIS-K simplemente habría utilizado un bombardero diferente y por lo tanto el ataque de Abbey Gate todavía habría sucedido incluso si Logari hubiera permanecido tras las rejas en Bagram.

ISIS-K puede haber tenido múltiples terroristas suicidas disponibles porque los talibanes habían liberado potencialmente a más de mil de estos terroristas de las prisiones de Bagram y sus alrededores, lo que probablemente no habría ocurrido si Estados Unidos hubiera seguido controlando Bagram en agosto de 2021.

Las fuerzas talibanes que supuestamente proporcionaban seguridad fuera del aeropuerto de Kabul incluían las unidades suicidas Badri 313 de los talibanes Haqqani. McKenzie admitió en televisión, en un testimonio ante el Congreso, y en sus memorias que los talibanes se negaron repetidamente a registrar o asaltar posibles emplazamientos del ISIS-K durante la evacuación. Una investigación militar estadounidensetambién concluyó que los talibanes no hicieron todo lo que pudieron para evitar el atentado de Abbey Gate.

Una investigación militar estadounidense concluyó también que el ejército estadounidense no había hecho todo lo que podía para asegurar adecuadamente el aeropuerto de Kabul contra amenazas antes de la evacuación. El ejército estadounidense tampoco realizó una vigilancia constante de la Puerta de la Abadía durante la evacuación, a pesar de las amenazas del ISIS-K contra el aeropuerto y contra esa puerta.

El ejército estadounidense tampoco llevó a cabo ningún ataque contra el ISIS-K hasta después del atentado contra Abbey Gate.

- La HFAC no exigió responsabilidades a Milley ni a otros generales estadounidenses

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC), dirigido en aquel momento por el entonces presidente Michael McCaul, republicano de Texas, publicó el año pasado un informe sobre la retirada afgana titulado "Ceguera deliberada: Una evaluación de la retirada de Afganistán de la Administración Biden-Harris y el caos que siguió".

Como ha revelado Just the News, al informe del HFAC le faltaban datos cruciales sobre la retirada y la evacuación: La inflación del tamaño de las fuerzas de seguridad afganas por parte de Milley;

La afirmaciones de Milley y McKenzie de que los talibanes no habían atacado bases estadounidenses, que resultaron ser falsas;

McKenzie rechazar la oferta de los talibanes en Qatar;

Los generales afganos serechazados en su petición de establecer la ley marcial en Kabul;

El ejército estadounidense fracaso a la hora de planificar qué hacer con la prisión terrorista de Bagram; datos clave sobre el fracaso en asegurar adecuadamente el aeropuerto de Kabul;

El Departamento de Defensa afirmó de que el atentado de Abbey Gate se habría producido incluso si el propio terrorista hubiera permanecido entre rejas; y

El papel clave de Milley en impulsar la ficción de que Afganistán había sido tomado por los talibanes en sólo once días. .

El informe del HFAC también intentó absolver al ejército estadounidense de la responsabilidad de un ataque aéreo que mató a civiles en Kabul a finales de agosto de 2021, argumentando en cambio sin pruebas que el ejército estadounidense había recibido la orden de llevar a cabo el ataque por parte de la administración Biden. El informe también restaba importancia a lo mal que Milley había calculado los rápidos avances territoriales de los talibanes en el verano de 2021.

La decisión de McCaul desviar la atención de los fallos de los mandos militares estadounidenses quedó quizá mejor ilustrada en una llamada telefónica que McCaul mantuvo con Milley y McKenzie justo antes de la audiencia pública del HFAC con ellos en marzo de 2024.

"Estoy intentando protegeros un poco", dijo McCaul a McKenzie en aquella llamada, en alusión a la indignación de las familias de las Estrellas de Oro de Abbey Gate por la falta de franqueza de los militares. McCaul también adelantó a los generales todas las preguntas que pensaba hacerles, diciéndoles que lo hacía "para que no haya sorpresas".

McCaul también dijo durante la llamada que había dejado muy claro a los dos generales que les permitiría eludir la rendición de cuentas: "Como he hablado con usted antes, general Milley, ya sabe, ahí es donde nos llevan los hechos, que esto no es tanto un fallo del Departamento de Defensa - fue un fallo del Departamento de Estado y de la Casa Blanca".

Al final de la llamada, McCaul dijo a Milley y McKenzie que "sé que lo ocurrido en Afganistán no recae sobre sus hombros, sino más bien sobre otros miembros de la administración [Biden]."

El resumen página del HFAC "Getting Answers on the Afghanistan Withdrawal" página web de su informe afirmaba que "la investigación ha revelado cinco conclusiones principales", ninguna de las cuales estaba relacionada con fallos militares o de los servicios de inteligencia, y no mencionaba a Milley, McKenzie ni ningún error de los mandos militares o de los servicios de inteligencia. En su lugar, el propio informe tenía una sección sobre "El vasto encubrimiento perpetrado por la Administración Biden-Harris". HFAC se negó a llamar a Milley o McKenzie parte del encubrimiento, con los generales citados en esa sección sólo para acusar a otros de ser parte del encubrimiento.

En cuanto a las críticas al informe del HFAC, "el presidente McCaul mantiene su exhaustivo informe, culminación de 18 entrevistas transcritas, siete audiencias públicas y 20.000 páginas de documentos obtenidos bajo citación del Departamento de Estado", declaró a Just the News Emily Cassil, portavoz del ex presidente del HFAC McCaul.

- Revelación del reportero

Unas breves palabras sobre este autor (una revelación que compartí en mis artículos anteriores sobre Milley y McKenzie). Soy coautor de un libro -KABUL- sobre la retirada y evacuación de Afganistán y, antes de incorporarme a Just the News, trabajé como investigador principal en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC), encargado específicamente de revisar la chapucera retirada afgana.

Abandoné el comité en señal de protesta en agosto de 2024 por desacuerdos con el entonces presidente del Partido Republicano, Michael McCaul, sobre cómo se llevó a cabo su investigación y sobre lo que se editó de los borradores que escribí antes de que el HFAC final report fue publicado en septiembre de 2024.

Para que quede constancia, también he trabajado como informador independiente en la revisión que está llevando a cabo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, de los fallos del Pentágono durante la retirada afgana, pero participo en ese ejercicio únicamente como periodista. No me paga ninguna agencia gubernamental y mi participación es únicamente para ayudar a proporcionar a los lectores de Just the News y al público estadounidense una mejor comprensión de lo que condujo a tal desastre.

© Just The News