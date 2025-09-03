Hegseth celebra el fin del programa de ascensos de mando en el Ejército que buscaba eliminar prejuicios

Publicado por Sabrina Martin 3 de septiembre, 2025

El Ejército de Estados Unidos anunció la cancelación de su controvertido Programa de Evaluación de Comando (CAP), un sistema que utilizaba pruebas psicológicas, evaluaciones de pares y análisis de comportamiento para seleccionar a los futuros comandantes. La decisión marca el regreso a un modelo centrado en el mérito y el desempeño militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró la medida con un mensaje directo en X: “¡Qué bien! Los ascensos en el Departamento de Defensa se basarán ÚNICAMENTE en el mérito y el desempeño”.

Un sistema que generaba desconfianza

Aunque el CAP buscaba reducir los sesgos en las promociones, cada vez menos oficiales se mostraron dispuestos a participar. En 2024, más de la mitad de los oficiales superiores elegibles (54%) se negó a integrarse al programa, frente al 40% que rechazó la oportunidad de asumir un mayor cargo en 2019.

Los documentos internos describían las evaluaciones como un paquete de pruebas que medían inteligencia emocional, autoconciencia, responsabilidad y otros rasgos de personalidad, además de habilidades cognitivas.

A pesar de ello, el programa no generó un aumento en el interés por asumir puestos de mando y, por el contrario, despertó cuestionamientos sobre su efectividad y credibilidad.

Escándalos y falta de resultados

La confianza en el CAP se vio aún más golpeada cuando el general Charles Hamilton, entonces comandante del Comando de Material del Ejército, fue destituido en diciembre de 2024. Una investigación del Inspector General concluyó que había intentado influir en el proceso de ascenso a favor de una teniente coronel que no había aprobado la evaluación del programa.

Ese episodio reforzó la percepción de que el sistema era vulnerable a favoritismos, debilitando el propósito con el que había sido creado.