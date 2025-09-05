Washington restringirá las visas a centroamericanos vinculados al Partido Comunista chino

Publicado por Diane Hernández 5 de septiembre, 2025

El Gobierno anunció este jueves que restringirá los visados para aquellos ciudadanos centroamericanos que tengan vínculos con el Partido Comunista de China o que realicen actividades "a su nombre", desde sus respectivos países.

Así lo confirmó el Departamento de Estado en un comunicado en el que ha explicado que esta medida permitirá al país "restringir los visados estadounidenses a los ciudadanos centroamericanos que, mientras se encuentran en países centroamericanos y actúan intencionadamente en nombre del Partido Comunista chino, dirigen, autorizan, financian, prestan un apoyo significativo o llevan a cabo actividades que socavan el Estado de derecho en Centroamérica".

La cartera de Estado dirigida por Marco Rubio señaló asimismo que, en virtud de esta nueva política, ya está actuando para imponer estas limitantes a "varias" personas a las que acusa de haber participado en las actividades descritas previamente. Tanto las personas afectadas, como sus familiares "directos" tendrán prohibida la entrada a territorio estadounidense.

Rubio escribió además en la red social X que "Estados Unidos se compromete a contrarrestar la influencia corrupta de China en Centroamérica".

Con esta decisión, la Administración Trump apunta a frenar lo que considera una amenaza directa a la seguridad y estabilidad regional, vinculada a la actuación de representantes del Partido Comunista Chino en territorio centroamericano, según el jefe de la diplomacia.

Washington no ha especificado a qué nacionalidades aplicará la restricción de visados.

"Estas medidas reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos centroamericanos que colaboran intencionadamente con el PCCh en Centroamérica y desestabilizan nuestro hemisferio", agregó el Departamento en un post de X.