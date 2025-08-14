“Trabajo forzado”: el secretario Marco Rubio sanciona a funcionarios brasileños y exfuncionarios de la OPS por ser cómplices del régimen cubano en la exportación de médicos

Publicado por Agustina Blanco 13 de agosto, 2025

En un movimiento contundente contra la explotación laboral orquestada por el régimen cubano, el Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por el secretario Marco Rubio, anunció la revocación de visas y la imposición de restricciones de viaje a varios funcionarios del gobierno brasileño, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus familiares.

Estas medidas, detalladas en un comunicado oficial emitido este miércoles responden a la participación de los sancionados en el programa brasileño Mais Médicos, un esquema que, según Washington, sirvió como fachada para la exportación de mano de obra forzada desde Cuba, enriqueciendo al régimen de La Habana mientras privaba a los ciudadanos cubanos de atención médica esencial.

El programa Mais Médicos



Según el Departamento de Estado, este programa fue utilizado por funcionarios brasileños y de la OPS como un mecanismo para canalizar fondos hacia el régimen cubano, eludiendo tanto los requisitos constitucionales de Brasil como las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra Cuba.

Además, la Administración Trump señala que la OPS actuó como intermediaria en este esquema, facilitando acuerdos que permitieron al gobierno cubano retener la mayor parte de los pagos destinados a los médicos cubanos, quienes fueron sometidos a condiciones de trabajo coercitivo.

“Estos funcionarios fueron responsables o participaron en la complicidad con el programa de exportación de mano de obra coercitiva del régimen cubano, que explota al personal médico cubano mediante trabajo forzado”, afirmó el Departamento de Estado en su comunicado.

En esa línea, decenas de médicos cubanos que participaron en Mais Médicos han denunciado públicamente haber sido víctimas de explotación, incluyendo la confiscación de sus pasaportes, restricciones a su libertad de movimiento y la retención de hasta el 90% de sus salarios por parte del régimen cubano.

Cuba rechaza la decisión de EEUU



Por su parte, el régimen cubano de la mano del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló a través de su cuenta de X que Cuba continuará con su política y al respecto señaló: (el) “secretario Estado #EEUU amenaza con restricciones visas vs gobiernos que cuentan con programas legítimos de cooperación médica con #Cuba. Demuestra imposición y agresión con la fuerza como nueva doctrina de política exterior de ese gobierno. Cuba continuará prestando servicios”.

Secretario Estado #EEUU amenaza con restricciones visas vs gobiernos que cuentan con programas legítimos de cooperación médica con #Cuba. Demuestra imposición y agresión con la fuerza como nueva doctrina de política exterior de ese gobierno.



Cuba continuará prestando servicios. pic.twitter.com/OxyldLQsHm — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 13, 2025

Los sancionados por EEUU



Entre los sancionados se encuentran Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, ambos exfuncionarios del Ministerio de Salud de Brasil durante el período en que Mais Médicos estuvo activo. Según el comunicado, estos individuos jugaron un papel clave en la planificación e implementación del programa, facilitando la colaboración con Cuba y la OPS.

En una publicación en su cuenta de X, el secretario Rubio reforzó esta postura, calificando a Mais Médicos como una “estafa diplomática inaceptable” disfrazada de misión médica internacional.

.@StateDept is also taking steps to revoke visas and impose visa restrictions on several Brazilian government officials and former PAHO officials complicit in the Cuban regime’s forced labor export scheme. Mais Médicos was an unconscionable diplomatic scam of foreign ‘medical… https://t.co/O1AiY948MK — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 13, 2025

Mais Médicos fuente clave de ingresos, enviando profesionales de la salud a países aliados bajo contratos que les garantizan un control estricto sobre los trabajadores y la mayor parte de los pagos realizados por los gobiernos receptores. miles de millones de dólares ($2.564 millones) anuales para Cuba, mientras los médicos reciben una fracción mínima de los ingresos y enfrentan condiciones de trabajo que violan normas internacionales sobre derechos laborales.

El caso de Mais Médicos no es un incidente aislado. Durante años, el régimen cubano ha utilizado sus misiones médicas internacionales como una, enviando profesionales de la salud a países aliados bajo contratos que les garantizan un control estricto sobre los trabajadores y la mayor parte de los pagos realizados por los gobiernos receptores. Según reporta Prisoners Defenders , estas misiones han generado($2.564 millones) anuales para Cuba, mientras los médicos reciben una fracción mínima de los ingresos y enfrentan condiciones de trabajo quesobre derechos laborales.

Las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado no solo buscan castigar a los responsables directos, sino también enviar una advertencia a otros gobiernos y organizaciones que podrían estar considerando colaborar con el régimen cubano en esquemas similares. “Nuestra acción envía un mensaje inequívoco: Estados Unidos promueve la rendición de cuentas de quienes facilitan el esquema de exportación de mano de obra forzada del régimen cubano”, concluye el comunicado oficial.