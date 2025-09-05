El congresista Burchett fue agredido por un manifestante pro-Hamás: "Tenía mal aliento"

Publicado por Joaquín Núñez 4 de septiembre, 2025

Tim Burchett (R-TN) protagonizó un altercado físico con un manifestante pro-Hamás. El congresista de Tennessee fue abordado por un hombre a la salida del edificio Longworth de la Cámara de Representantes y tuvo que intervenir la Policía del Capitolio.

De acuerdo con Politico, el manifestante se acercó al republicano para increparlo por su postura a favor de Israel. En un momento dado, el hombre lo empujó, lo que provocó otro empujón por parte de Burchett. En ese momento, intervinieron algunos policías allí presentes, quienes posteriormente interrogaron al manifestante en cuestión.

"Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y puede decir todas las obscenidades que quiera. Pero no tiene derecho a empujar al congresista", señalaron desde la oficina del republicano de Tennessee. Además, el congresista declaró que el manifestante que lo agredió tenía "mal aliento".

Burchett, actualmente de 61 años, llegó al Congreso en 2019 luego de pasar ocho años como alcalde del condado de Knox. Se caracteriza por sus opiniones e iniciativas sobre responsabilidad fiscal, a menudo chocando con el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes.

Luego de que la senadora Marsha Blackburn anunciara que sería candidata a gobernadora en 2026, su nombre ha sonado como uno de sus posibles sucesores. Burchett declaró que se sentiría "honrado" de servir en la Cámara Alta.

"Nos sentábamos juntos en el Senado estatal. Literalmente, ella estaba a mi derecha y yo a su izquierda. Teníamos una gran amistad", expresó sobre la senadora. También ha acudido a sus primeros actos de campaña.

En cuanto al proceso para reemplazar a Blackburn, quien es ampliamente la favorita para ganar la gobernación de Tennessee, podría ser ella misma quien escoja. Todo dependerá de cuándo renuncie a su banca.

De acuerdo con la Constitución del estado, si deja el Senado antes de asumir, la decisión recaerá en el gobernador saliente, Bill Lee. En cambio, si asume y luego renuncia a su banca, será ella misma la que escoja su reemplazo.

Además de Burchett, sus colegas Chuck Fleischmann y Andy Ogles han expresado su interés. Sea quien sea, servirá como mínimo hasta 2028, cuando se realizará una elección especial.