El FBI arrestó a una joven de Tennessee por amenaza de asesinato contra la senadora republicana Marsha Blackburn

Publicado por Luis Francisco Orozco 29 de agosto, 2025

El FBI arrestó este jueves a una mujer de 22 años por amenazar con matar a la senadora republicana de Tennessee, Marsha Blackburn, a principios de año. En un comunicado, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a Penelope Convertino de haber dejado un mensaje de voz en la oficina de la política conservadora en la ciudad de Nashville el pasado 30 de mayo, en el que amenazó con dispararle en la cabeza. La joven, de Murfreesboro, Tennessee, fue formalmente acusada de amenaza de asesinato contra una funcionaria federal con la intención de intimidar, obstruir e interferir.

Según detalló el Departamento de Justicia, el mensaje de voz de Convertino decía: “Mi nombre es hijo de p**a y voy a matar a Marsha Blackburn. Le voy a disparar con un arma. Le voy a volar la cabeza en la televisión nacional”. De acuerdo con la agencia, el mensaje de Convertino contaba con una parte aún más cruda, en la que comentó: “Literalmente tendrá el cerebro esparcido detrás de ella porque ya no será una persona. Será un maldito cadáver”. De ser declarada culpable, Convertino podría enfrentar una pena de hasta 10 años tras las rejas y una multa de 250.000 dólares.

Palabras de Blackburn

Sobre el caso, el fiscal federal interino del Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire, comentó que todos los funcionarios debían contar con la seguridad de poder ejercer sus labores sin recibir este tipo de amenazas. “Nuestros funcionarios públicos deberían poder realizar su labor sin recibir viles amenazas de muerte. Amenazar a funcionarios públicos con violencia letal no puede ni será tolerado. No dudaremos en responsabilizar a quienes realicen este tipo de amenazas violentas por sus crímenes”, señaló McGuire.

Blackburn, quien recientemente se postuló para la gobernación de Tennessee, expresó su agradecimiento a las autoridades correspondientes. “Las amenazas contra la vida de cualquier funcionario público son inaceptables y deben ser procesadas con todo el peso de la ley. Estoy agradecida con las fuerzas del orden y los fiscales federales del Distrito Medio de Tennessee por tomar esta amenaza en serio y por su rápida acción. Mi enfoque sigue siendo servir al pueblo de Tennessee, y no me dejaré intimidar ni disuadir por quienes buscan silenciarme”, le comentó a la cadena local WKRN.