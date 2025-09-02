EEUU intensifica las sanciones contra una red de contrabando de petróleo iraní en Irak

Publicado por Agustina Blanco 2 de septiembre, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció hoy nuevas sanciones contra una red de compañías navieras y buques liderada por el empresario iraquí-kittitiense Waleed Khaled Hameed al-Samarra'i, acusado de contrabandear petróleo iraní mezclado con petróleo iraquí para evadir sanciones internacionales.

Esta red, que opera principalmente desde los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha generado ingresos estimados en 300 millones de dólares anuales tanto para el régimen iraní como para al-Samarra'i, según un comunicado oficial del Tesoro.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló la importancia de estas medidas: “Irak no puede convertirse en un refugio para terroristas, por lo que Estados Unidos trabaja para contrarrestar la influencia de Irán en el país. Al atacar el flujo de ingresos petroleros de Irán, el Tesoro reducirá aún más la capacidad del régimen para perpetrar ataques contra Estados Unidos y sus aliados”. En esa línea, Bessent reafirmó el compromiso de EEUU con un suministro de petróleo libre de la influencia iraní y con desbaratar los intentos de Teherán de evadir sanciones.

By targeting Iran’s oil revenue stream, Treasury will further degrade the regime’s ability to carry out attacks against the United States and its allies. We remain committed to an oil supply free from Iran and will continue our efforts to disrupt the ongoing attempts by Tehran to… pic.twitter.com/Es0V7EpL3x — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 2, 2025

Una red sofisticada de contrabando



La red encabezada por al-Samarra'i opera mezclando petróleo iraní con petróleo iraquí, comercializándolo como de origen exclusivamente iraquí. Según el Tesoro, al-Samarra'i utiliza dos empresas con sede en los EAU: Babylon Navigation DMCC (Babylon), que gestiona la logística y transporte, y Galaxy Oil FZ LLC (Galaxy Oil), encargada de comercializar los productos energéticos en el mercado global.

Para llevar a cabo el contrabando, la red emplea un grupo de buques con bandera de Liberia, incluyendo los barcos ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO y PAOLA, todos operados por Babylon. Estos buques realizan transferencias de barco a barco en el Golfo Pérsico y en puertos iraquíes, mezclando el petróleo iraní con el iraquí para ocultar su origen.

Además, al-Samarra'i utiliza empresas fantasma registradas en las Islas Marshall, como Tryfo Navigation Inc., Keely Shiptrade Limited, Odiar Management SA, Panarea Marine SA y Topsail Shipholding Inc., para ocultar su control sobre los buques.

La red también emplea tácticas de ofuscación, como transbordos nocturnos inseguros, suplantación del Sistema Automatizado de Identificación (AIS) y reportes deficientes de ubicación, para evitar ser detectada.

Estas operaciones incluyen interacciones con buques sancionados por EEUU. y afiliados a la flota fantasma de Irán, lo que permite a la red distanciarse de vínculos directos con el sector petrolero iraní, según reseña el Tesoro.

Las sanciones



Las sanciones apuntan a quienes operan en sectores clave de la economía iraní como el petrolero y petroquímico, afectan a al-Samarra'i, Babylon, Galaxy Oil, los nueve buques mencionados y las cinco empresas fantasma de las Islas Marshall. Como resultado, todos los bienes e intereses de estas personas y entidades en EEUU o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad con un 50% o más de propiedad de las personas sancionadas también está sujeta a estas restricciones.

El Tesoro advirtió, además, que el incumplimiento de estas sanciones puede acarrear sanciones civiles o penales, incluso para ciudadanos extranjeros. Asimismo, las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones con las personas sancionadas podrían enfrentar sanciones secundarias, incluyendo la prohibición de mantener cuentas en el país.