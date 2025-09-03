Nigel Farage sacude al Congreso de EEUU con un discurso explosivo sobre la falta de libertad de expresión en el Reino Unido

Publicado por Leandro Fleischer 3 de septiembre, 2025

En un testimonio explosivo, Nigel Farage, líder del partido Reform UK, compareció ante el Congreso de Estados Unidos para denunciar lo que calificó como una "guerra contra la libertad" en el Reino Unido. Su intervención, cargada de críticas al Gobierno británico y su legislación sobre libertad de expresión, ha encendido el debate sobre la censura en Europa y sus posibles repercusiones en el otro lado del Atlántico.

Según informó The Telegraph, Farage aprovechó su audiencia en Washington para exponer casos emblemáticos y advertir sobre las leyes británicas que, en su opinión, amenazan no solo a los ciudadanos del Reino Unido, sino también a los estadounidenses.

Farage afirmó que el Reino Unido está en una situación de "guerra contra la libertad". En su intervención ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el líder de Reform UK señaló que la Ley de Seguridad en Línea británica, conocida como Online Safety Act, tiene un redactado tan "abierto" que "podría literalmente significar lo que uno quiera", dejando decisiones clave en manos de las fuerzas policiales locales. Esta ambigüedad, según Farage, permite una interpretación subjetiva que pone en riesgo la libertad de expresión.

El caso Graham Linehan



Uno de los casos que Farage destacó con vehemencia fue el del comediante Graham Linehan, creador de la serie Father Ted, quien fue arrestado por cinco agentes armados en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, debido a publicaciones en la red social X sobre personas transgénero. Farage describió este incidente como un ejemplo claro de la "guerra contra la libertad" y lo utilizó para ilustrar lo que considera un exceso autoritario del Gobierno británico. "Lo que le pasó a Linehan podría pasarle a cualquier estadounidense", advirtió, subrayando el potencial impacto de estas leyes más allá de las fronteras británicas.

El caso Lucy Connolly



Otro caso que Farage llevó al centro de su discurso fue el de Lucy Connolly, una mujer encarcelada tras publicar un mensaje en redes sociales después de los disturbios en Southport. Connolly, a quien Farage describió como una "prisionera política" del Gobierno de Keir Starmer, fue condenada por un comentario que, según las autoridades británicas, incitaba al odio racial. Farage planeaba llevar a Connolly al Congreso, pero su condena le impidió viajar a Estados Unidos. En su lugar, el líder de Reform UK utilizó su caso para criticar lo que calificó como un "sistema de dos niveles" en el Reino Unido, donde las leyes se aplican de manera desigual. "Lucy Connolly es ahora un símbolo del Reino Unido autoritario y roto de Keir Starmer", afirmó Farage.

Los ataques contra J.K. Rowling



El líder de Reform UK también defendió a figuras públicas como la escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, quien, según él, ha enfrentado "abuso a gran escala" por sus opiniones sobre la seguridad de los espacios exclusivos para mujeres. "Ella proviene históricamente del ala progresista de la política, pero ha tomado la postura de que las mujeres deben estar seguras en espacios femeninos. Eso significa vestuarios", señaló Farage, recogió The Telegraph. Su defensa de Rowling añadió una capa más a su argumento de que la cultura de la cancelación y las restricciones legales están sofocando el debate público en Reino Unido.

El llamado de Farage a los estadounidenses



Farage no se limitó a criticar la situación interna de su país. En un llamado directo a la Administración Trump, instó a iniciar conversaciones con las autoridades británicas sobre el impacto de la Online Safety Act en los derechos de los ciudadanos y empresas estadounidenses. "Creo que hay una conversación que debe tenerse con el Gobierno británico sobre la forma de su legislación y el impacto que puede tener en los individuos estadounidenses, su libertad y las empresas estadounidenses", declaró Farage.

Cruces con los demócratas



La intervención de Farage no estuvo exenta de tensiones. Los demócratas, liderados por el congresista Jamie Raskin, respondieron con críticas mordaces. Raskin, según The Telegraph, ironizó sobre la salida de Farage de la audiencia, insinuando que el líder de Reform UK estaba "tarde para un almuerzo con Donald Trump". Otro demócrata, Jared Moskowitz, intentó sonsacarle a Farage sus planes posteriores, preguntándole: "¿Libertad de expresión... no me vas a decir qué vas a hacer esta tarde?". Farage, fiel a su estilo, evadió la pregunta con una sonrisa.

El contraste entre las posturas de Farage y los demócratas quedó aún más claro cuando Raskin recomendó a Farage llevar la idea de una Constitución escrita al Reino Unido, argumentando que en Estados Unidos "la libertad de expresión se aplica los 365 días del año".