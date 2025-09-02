El Comité de Supervisión publica miles de páginas del caso Epstein

Publicado por Agustina Blanco 2 de septiembre, 2025

Este martes, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicó 33.295 páginas de registros en Google Drive, relacionados con Jeffrey Epstein, proporcionados por el Departamento de Justicia (DOJ) en respuesta a una citación emitida a comienzos de agosto por el presidente del comité, el representante James Comer (R-KY).

En esa línea, el DOJ indicó que continuará entregando registros adicionales, asegurando la censura de las identidades de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil, como se estipuló en la citación.

Los documentos publicados incluyen informes de investigaciones, transcripciones y evidencias previamente divulgadas en parte, pero esta publicación en su totalidad representa el mayor conjunto de archivos federales liberados hasta la fecha.

El caso Epstein



Jeffrey Epstein, un acaudalado financista con conexiones a figuras prominentes como presidentes, celebridades y líderes empresariales, fue acusado de orquestar una red de tráfico sexual de menores durante décadas. En 2008, Epstein llegó a un controvertido acuerdo de no enjuiciamiento en Florida, donde se declaró culpable de cargos menores de prostitución y cumplió solo 13 meses de cárcel con permisos de trabajo, un trato criticado por su lenidad.

En 2019, fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual, pero murió en su celda de la cárcel federal de Manhattan, en lo que la autopsia oficial determinó como suicidio.

Por su parte, su asociada, Ghislaine Maxwell, fue condenada a 20 años de prisión por reclutar y abusar de menores junto a Epstein. El caso ha involucrado demandas civiles de víctimas, como Virginia Giuffre.

En febrero de este año, la fiscal general Pam Bondi liberó la "primera fase" de archivos desclasificados, que incluían registros de vuelos y una agenda de contactos. Sin embargo, esos documentos liberados no fueron tan reveladores.