El activista cubano Ramón Sánchez en Voz News: “Yo no quiero una transición como la venezolana en mi país”

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de marzo, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al activista político cubano Ramón Sánchez con quien conversó sobre la actual crisis que afecta al régimen de Cuba y las negociaciones que este se encuentra realizando con la Administración del presidente Donald Trump, quien recientemente describió a la isla caribeña como una nación fallida.

“El régimen está en su momento más débil y como estado fallido está ya al final de las horas, está posiblemente en momentos terminales y es aquí donde es necesario que todos nosotros estemos listos para los acontecimientos que vienen. […] Yo no quiero una transición como la venezolana en mi país, yo no quiero que las corporaciones americanas entren en mi país a hacer negocios y que se le envíe un cheque multimillonario a Delcy Rodríguez mientras que las madres venezolanas hacen huelgas de hambre para que sus hijos sean liberados. Esa fórmula en Cuba no la queremos, no queremos que se empodere al régimen con economía sino al pueblo con derechos”, dijo Sánchez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.