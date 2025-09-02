Trump asegura que resolverá "rápido" el problema del crimen en Chicago, "la ciudad más peligrosa del mundo"

Publicado por Williams Perdomo 2 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump prometió este martes resolver rápidamente el problema de la criminalidad en Chicago. El republicano calificó la ciudad como "la más peligrosa del mundo, de lejos".

"Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC", dijo Trump en referencia al despliegue de reservistas de la Guardia Nacional en las calles de la capital, Washington. "Chicago será segura de nuevo, y pronto", agregó.

El mandatario hizo los comentarios luego de que se conociera que Chicago tuvo un violento fin de semana del 'Labor Day', con al menos 54 personas heridas y siete muertos en distintos tiroteos que sacudieron la ciudad.

En ese sentido, Trump sostuvo que el el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, "necesita ayuda con urgencia, aunque aún no lo sabe".