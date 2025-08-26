"Acabaré con el islam en Texas": la candidata al Congreso Valentina Gomez quema un Corán

Publicado por Víctor Mendoza 26 de agosto, 2025

Una republicana de Texas quemó una copia del Corán, libro sagrado para la religión musulmana, como parte de su campaña para el distrito 31 del Congreso en 2026.

"Acabaré con el islam en Texas, con la ayuda de Dios", escribió Valentina Gomez Noriega al publicar el video en redes sociales. "Los musulmanes están violando y matando para apoderarse de las naciones cristianas… Ayúdenme a llegar al Congreso para que nunca tener que inclinarse ante su estúpida roca".

“Sus hijas serán violadas y sus hijos asesinados a menos que detengamos al islam de una vez por todas", se la puede oír diciendo antes de quemar el libro, ubicado sobre unas rocas apiladas. "Ya estamos hartos de poner la otra mejilla... Recordad que David no rezó por Goliat, lo mató".

"Estados Unidos es una nación cristiana, así que esos terroristas musulmanes pueden irse a la mier**, a cualquiera de las 57 naciones musulmanas", añadió. "Solo hay un Dios verdadero, y ese es el Dios de Israel".

En diciembre, Gomez también despertó polémica en las redes por un video de campaña en el que simuló la ejecución de un inmigrante ilegal. "Es así de simple: ejecuciones públicas para cualquier ilegal que viole o mate a un estadounidense. No merecen la deportación, merecen que se les acabe", dijo entonces según Newsweek.

Aquel año, Noriega perdió las primarias republicanas para secretaria de Estado de Missouri. Obtuvo el 7,5% de los votos frente al 24,4% del vencedor, Denny Hoskins, según Ballotpedia. Este último luego superó a la candidata demócrata con un 57,5% de los votos.