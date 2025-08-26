Trump pide a Cracker Barrel que vuelva al antiguo logotipo

Publicado por Carlos Dominguez 26 de agosto, 2025

Donald Trump pidió el martes a Cracker Barrel que vuelva a su antiguo logotipo, después de la fuerte reacción contra la cadena de restaurantes que eliminó al tío Herschel de su diseño.

Trump dijo en Truth Social, "Cracker Barrel debería volver al antiguo logotipo, admitir un error basado en la respuesta de los clientes (la última Encuesta), y gestionar la empresa mejor que nunca. Tienen mil millones de dólares de publicidad gratuita si juegan bien sus cartas. Muy difícil de hacer, pero una gran oportunidad".

"Tengan una importante Conferencia de Prensa hoy. Haz que Cracker Barrel vuelva a ser un GANADOR. Recuerda, en un corto periodo de tiempo he convertido a los Estados Unidos de América en el país más caliente del mundo. Hace un año, estaba 'MUERTO'. ¡Buena suerte!". añadió el presidente.

Por su parte, el lunes, la empresa publicó en Facebook una comunicación ambigua, que podría leerse como una disculpa por haber cambiado el diseño de su logotipo, agradeciendo las opiniones de sus clientes, pero asegurando que mantendrían su compromiso con la renovación de la marca.

“Estamos verdaderamente agradecidos por sus sinceras voces. También nos han demostrado que podríamos haber hecho un mejor trabajo compartiendo quiénes somos y quiénes seremos siempre”, escribió Cracker Barrel, defendiendo la decisión creativa de la marca.

Asimismo, la empresa aseguró que sus tradiciones fundamentales no cambiarán: “Lo que más le gusta a la gente de nuestros locales no se irá: mecedoras en el porche, un cálido fuego en la chimenea, juegos de mesa, tesoros únicos en nuestra tienda de regalos y la tradición americana clásica con antigüedades traídas directamente de nuestro almacén en Lebanon, Tennessee”.

Por otra parte, Cracker Barrel afirmó que a pesar de haber retirado la imagen del fundador tío Herschel del logotipo, éste seguirá apareciendo en los menús y dentro de las tiendas.

Los conservadores manifiestan su descontento

Voces conservadoras han criticado la decisión de Cracker Barrel y señalaron que la empresa podría estar impulsando ideas progresistas.

Donald Trump Jr. escribió con sorpresa en X tras el anuncio del nuevo logo. "¿Qué demonios le pasa a @CrackerBarrel?".

Por su parte, el congresista Byron Donalds, quien contó que más joven fue trabajador de Cracker Barrel en Tallahassee. Sostuvo que es hora de que la cadena “vuelva a ser grande”.

“En la universidad, trabajé en @CrackerBarrel en Tallahassee. Incluso entregué mi vida a Cristo en su estacionamiento. Su logotipo era icónico y sus restaurantes únicos eran un elemento fijo de la cultura estadounidense. Nadie pidió este cambio de imagen progresista. Es hora de que Cracker Barrel vuelva a ser grande”, escribió Donalds en su cuenta de X.

Pérdidas bursátiles millonarias

La nueva estrategia publicitaria de la empresa provocó la caída de $94 millones en las acciones de la compañía en un solo día. A pesar de esto, Cracker Barrel no piensa dar marcha atrás con los cambios de su marca.

De acuerdo con CBS, las acciones de Cracker Barrel cayeron $4,22, o un 7,2%, hasta los $54,80 en la sesión bursátil del jueves. De esta manera, según los datos, la empresa perdió $94 millones de su valor de mercado.