Un doblete de Vinicius le da el triunfo al Real Madrid y retrasa el título del Barcelona

Publicado por Víctor Mendoza 3 de mayo, 2026

Vinicius Júnior marcó dos goles para Real Madrid en una victoria por 2-0 ante el Espanyol el domingo para hacer esperar al líder de la Liga, el Barcelona, que se coronó campeón de España.

Los catalanes habrían completado su defensa del título si el Madrid cedía puntos ante el Espanyol, pero el equipo de Álvaro Arbeloa recortó la distancia con el Barça a 11 puntos, a falta de cuatro jornadas.

La próxima oportunidad del Barcelona de conquistar su 29º título de liga llegará dentro de una semana, cuando reciba al Real Madrid en un apasionante Clásico. Una vez más, sólo una victoria del Real Madrid será suficiente para frenar al equipo de Hansi Flick.

"Nos espera un partido importante ante un gran rival, que está haciendo las cosas muy bien", dijo Arbeloa a Real Madrid TV.

"Es especial para la afición y para nosotros. Descansaremos muy bien y prepararemos bien este partido."

Sin la superestrella francesa Kylian Mbappe, lesionado, y con solo tres victorias en sus últimos nueve partidos de liga, el Real Madrid llegó a Cataluña en horas bajas.

Sabían que incluso con una victoria para posponer las celebraciones del Barça tienen prácticamente asegurado acabar una segunda temporada consecutiva sin un trofeo importante.

Los catalanes vencieron a Osasuna en Pamplona el sábado por la noche y esperaban un tropiezo del Madrid para celebrar el bicampeonato de Liga.

En cambio, tendrán la oportunidad de reclamar el trofeo en el Camp Nou, ante 60.000 aficionados.

El Espanyol de Manolo González, ahora sin ganar en 17 partidos de Liga, lucha por la permanencia en la máxima categoría y necesitaba los puntos.

Los pericos son 13, cinco puntos por encima de la zona de descenso, aunque, esa brecha podría reducirse el lunes si Sevilla, 18, vencer a la Real Sociedad.

El Madrid tuvo más el balón, pero fue incapaz de convertirlo en peligro real. Vinicius Junior fue el que más se acercó en la primera mitad con un disparo desviado que dio en el poste.

El extremo brasileño se enzarzó en un forcejeo con el defensa del Espanyol Omar El Hilali.

Vinicius fue amonestado por una falta sobre el internacional marroquí, que minutos después vio la tarjeta roja por una falta sobre la estrella madridista. Parecía una expulsión dura y tras una revisión del VAR la tarjeta fue rebajada a amarilla.

Fran García, que sustituyó al lesionado Ferland Mendy al principio, centró para Federico Valverde cuyo cabezazo fue salvado por Marko Dmitrovic.

El guardameta madridista Andriy Lunin salvó un cabezazo de Leandro Cabrera antes del descanso, sin que ninguno de los dos equipos pudiera encontrar el camino del gol.

Una amenaza total

El Madrid se adelantó al principio de la segunda parte con un golazo de Vinicius.

El brasileño intercambió pases con el suplente Gonzalo García, dejó muertos a dos defensas del Espanyol y marcó en el primer palo.

Unos 10 minutos más tarde, Vinicius marcó el segundo, y fue un gol aún mejor.

El internacional inglés Jude Bellingham le cedió de tacón el balón a Vinicius en el área y el delantero realizó un exquisito remate a la escuadra.

"(Vinicius) hizo un gran partido, marcó dos goles magníficos... y fue el líder del ataque, una amenaza total", dijo Arbeloa a los periodistas.

"Cada vez que coge el balón, es muy agresivo, muy inteligente, y como siempre digo, valiente, constante...".

"Un jugador fantástico, un líder nato, un compañero al que todo el mundo quiere".

Los goles de Vinicius dieron más munición a los que creen que él y Mbappé no pueden brillar en el mismo equipo.

Fueron suficientes para cerrar la victoria, aunque Gonzalo García, Franco Mastantuono y Bellingham tuvieron más ocasiones para ampliar la ventaja madridista.

Los Blancos volverán a viajar a Cataluña el próximo fin de semana, sin necesidad de hacer guardia de honor a su eterno rival.