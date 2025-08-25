Cracker Barrel recoge las críticas y admite que podría haber hecho "un mejor trabajo"

Publicado por Agustina Blanco 25 de agosto, 2025

Cracker Barrel, la emblemática cadena de restaurantes famosa por su ambiente rústico, ha enfrentado una fuerte reacción tras presentar su nuevo logotipo, que elimina el icónico barril y las palabras "Old Country Store".

El diseño simplificado, con solo "Cracker Barrel" sobre un fondo dorado y una fuente renovada, provocó críticas de la sociedad, incluido el hijo del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr. y una caída de 94 millones de dólares en las acciones de la compañía en un solo día. A pesar de esto, Cracker Barrel no planea dar marcha atrás con los cambios.

En un comunicado emitido el lunes en su cuenta de Facebook, titulado “promesa a nuestros huéspedes”, la compañía agradeció las opiniones de sus clientes, pero defendió su dirección. “Estamos verdaderamente agradecidos por sus sinceras voces. También nos han demostrado que podríamos haber hecho un mejor trabajo compartiendo quiénes somos y quiénes seremos siempre”, escribió Cracker Barrel, manteniendo su compromiso con la renovación de marca.

Esta renovación va más allá del logotipo e incluye la modernización de sus cerca de 660 locales en Estados Unidos, con pintura más clara y muebles contemporáneos, un proceso que se intensificó el último año.

Cracker Barrel insistió en que sus tradiciones fundamentales no cambiarán: “Lo que más le gusta a la gente de nuestros locales no se irá: mecedoras en el porche, un cálido fuego en la chimenea, juegos de mesa, tesoros únicos en nuestra tienda de regalos y la tradición americana clásica con antigüedades traídas directamente de nuestro almacén en Lebanon, Tennessee”.

La imagen del “viejo” (el fundador, tío Herschel), retirada del logotipo, seguirá apareciendo en menús y otras áreas de las tiendas. Los platos clásicos, como el pastel de carne y el bistec frito campestre, permanecerán en el menú junto a nuevas incorporaciones.

“Sabemos que no siempre acertaremos a la primera, pero seguiremos probando, aprendiendo y escuchando a nuestros huéspedes y empleados”, afirmó la compañía, subrayando su “promesa” de mantener la “comodidad, comunidad y hospitalidad campestre”.