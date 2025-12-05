Trump reafirma la vigencia de la 'Doctrina Monroe' en su aniversario: "El pueblo estadounidense siempre controlará su propio destino"

Publicado por Joaquín Núñez 4 de diciembre, 2025

Donald Trump destacó la 'Doctrina Monroe' en un nuevo aniversario de su lanzamiento. A través de un comunicado, el presidente elogió la cosmovisión explicada por James Monroe en diciembre de 1823. A su vez, aseguró que su administración la está reafirmando a través del 'Corolario Trump', el cual parte de la siguiente premisa: "El pueblo estadounidense, no las naciones extranjeras ni las instituciones globalistas, siempre controlará su propio destino en nuestro hemisferio".

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump desplegó en el Salón Oval un cuadro del presidente Monroe, ubicado entre Alexander Hamilton y el presidente Andrew Jackson. A esa muestra de admiración, el republicano le sumó un homenaje en el aniversario número 202 de la proclamación de la famosa doctrina.

"Hace más de dos siglos, el presidente Monroe proclamó ante el Congreso de los Estados Unidos lo que hoy se conoce como la legendaria 'Doctrina Monroe'": una política audaz que rechaza la injerencia extranjera de naciones lejanas y afirma con firmeza el liderazgo de Estados Unidos en el hemisferio occidental", expresó el presidente en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

En cuanto a la 'Doctrina Monroe', fue formulada el 2 de diciembre de 1823 por el presidente James Monroe. Su premisa principal era que el hemisferio occidental debe permanecer libre de injerencias externas. Básicamente, América para los americanos, sin nuevas colonizaciones ni intervenciones de potencias extranjeras.

"Los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantienen, no deben ser considerados de ahora en adelante como sujetos de futura colonización por ninguna potencia europea", le dijo el presidente Monroe al Congreso en 1823.

Monroe, el quinto presidente estadounidense, pronunció estas palabras ocho años después del fin de la guerra con Inglaterra y en un contexto en el que muchos países del continente americano estaban independizándose de Europa. En ese contexto, Estados Unidos buscaba afirmar que el continente debía mantenerse libre de injerencias externas

"Hoy renovamos nuestro compromiso de defender siempre la soberanía, la seguridad y la protección de Estados Unidos por encima de todo. Por encima de todo, prometemos proteger nuestro preciado legado nacional de autogobierno republicano frente a todas las amenazas, tanto externas como internas", continuó.