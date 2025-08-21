La gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook no cede ante la presión de Trump y se aferra a su cargo
La funcionaria de la Fed declaró que no abandonará la Junta de Gobernadores, insistiendo en que responderá a las preguntas sobre su historial financiero.
La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, anunció que no dimitirá pese a las presiones encabezadas por el presidente Donald Trump, quien pidió su renuncia inmediata tras revelarse acusaciones de fraude hipotecario ahora bajo revisión federal.
Cook declaró que no abandonará la Junta de Gobernadores, insistiendo en que responderá a las preguntas sobre su historial financiero. “No tengo intención de que me presionen para que renuncie a mi cargo por algunas preguntas planteadas en un tuit”, dijo en una declaración compartida por The Hill.
Acusaciones bajo investigación
El director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), William Pulte, denunció que Cook habría declarado como “residencia principal” dos propiedades distintas: un condominio fuera del estado y su casa en Michigan, con apenas semanas de diferencia. Según Pulte, esta maniobra constituye fraude hipotecario, motivo por el cual su agencia ya remitió una derivación criminal al Departamento de Justicia.
Trump exige responsabilidad
Tras la publicación de Pulte, Trump reaccionó de inmediato en su plataforma Truth Social con un mensaje contundente: “¡Cook debe renunciar ahora!”. Con ello, volvió a poner en la mira no solo a Cook, sino también a la propia Reserva Federal, contra cuya dirección ha intensificado sus críticas en los últimos meses, especialmente hacia su presidente Jerome Powell, a quien también ha exigido que abandone el cargo.
Política
Trump pide la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, acusada de fraude
Williams Perdomo
Acusaciones bajo la lupa
Por ahora, la investigación recae en el Departamento de Justicia, mientras Cook insiste en mantenerse en su cargo y en que presentará pruebas para defenderse.
Próximos pasos
Por ahora, la investigación queda en manos del Departamento de Justicia, mientras Cook insiste en mantener su puesto en la Fed y preparar su defensa. La disputa añade tensión a la relación ya conflictiva entre Trump y la Reserva Federal, que se encuentra bajo creciente escrutinio político.