Trump entrega los Kennedy Center Honors 2025 y destaca los avances en la renovación del histórico recinto cultural

Publicado por Sabrina Martin 6 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump entregó este sábado las medallas a los homenajeados del Centro Kennedy 2025, en una ceremonia realizada en el Despacho Oval que coincidió con las renovaciones que impulsa en el emblemático centro cultural de Washington, cuya junta directiva también encabeza desde hace unos meses

Durante el evento, el mandatario afirmó que el edificio había sido “maltratado” durante años y que su Administración lo está “devolviendo a un nivel” que, en su opinión, “ningún lugar del país verá”.

El mandatario destacó la “generación más destacada y reconocida” de homenajeados de este año, entre ellos el actor inglés Michael Crawford, la estrella de música disco Gloria Gaynor, el actor Sylvester Stallone, el ícono del country George Strait y los integrantes de KISS: Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, junto con la hija del fallecido guitarrista Ace Frehley, estuvieron en el Despacho Oval. El evento oficial del Kennedy Center está programado para el domingo.

“Este es un grupo de íconos cuyo trabajo y logros han inspirado, elevado y unido a millones y millones de estadounidenses”, dijo Trump. “Esta es quizás la clase más exitosa y reconocida de homenajeados del Centro Kennedy jamás reunida”, añadió.

Renovaciones: de columnas repintadas a críticas por costos

Las renovaciones también han sido un foco de atención. Trump sostiene que encontró el edificio en un estado de “deterioro extremo” y ha prometido devolverle su esplendor. En octubre, celebró en Truth Social que las columnas exteriores habían sido repintadas con un esmalte blanco que reemplazó la antigua pintura dorada, y en tono de humor llegó a llamar al edificio el “TRUMP KENNEDY”.