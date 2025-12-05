Un organismo de control afgano concluye que los miles de millones de armas abandonadas por Estados Unidos forman el "núcleo" del ejército talibán

El inspector general responsable de examinar los esfuerzos de reconstrucción de Estados Unidos en Afganistán ha detallado los miles de millones de dólares malgastados por el gobierno estadounidense durante los 20 años de guerra en el país y ha concluido que el arsenal de armamento militar proporcionado por Estados Unidos que se dejó atrás forma ahora el "núcleo" de la propia maquinaria militar de los talibanes.

Un gran número de armas e instalaciones militares fabricadas y suministradas por Estados Unidos fueron abandonadas.e instalaciones militares fueron abandonadas en Afganistán como resultado del anuncio de retirada de tropas del presidente Joe Biden en abril de 2021, lo que provocó la disolución del ejército afgano, una evacuación caótica de Estados Unidos y la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021.

El Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR) emitió su "informe final de auditoría forense" esta semana más de cuatro años después de la retirada y evacuación estadounidense del país, concluyendo que "estos equipos, armas e instalaciones financiados por los contribuyentes estadounidenses han formado el núcleo del aparato de seguridad talibán." SIGAR señaló en su informe final que cerrará sus puertas a finales de enero de 2026 como consecuencia de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2025.

El informe decía que el Pentágono ha concluido que Estados Unidos dejó armamento por valor de al menos 7.100 millones de dólares -armas que ahora están en manos de los talibanes- y que el Gobierno estadounidense también siguió enviando 3.470 millones de dólares en ayuda humanitaria y para el desarrollo a Afganistán tras la toma del poder por los talibanes.

Estados Unidos invadió Afganistán el 7 de octubre de 2001,en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre perpetrados un mes antes.La presencia estadounidense en Afganistán continuó bajo cuatro presidentes. Aunque muchos informes de los inspectores generales incluyen una respuesta de las personas relacionadas con los hallazgos, éste no lo hizo.

El inspector general en funciones Gene Aloise dijo en una carta adjunta al nuevo informe que "a pesar de los casi 90.000 millones de dólares en asignaciones de EEUU para ayuda al sector de la seguridad, las fuerzas de seguridad afganas acabaron colapsándose rápidamente sin una presencia militar estadounidense sostenida" y que el trabajo de la oficina de vigilancia "pone de relieve graves problemas sistémicos en la reconstrucción y pinta un panorama de un esfuerzo de dos décadas plagado de despilfarros".

"A lo largo de dos décadas, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares y causó miles de víctimas en una misión que prometía llevar la estabilidad y la democracia a Afganistán, pero que finalmente no consiguió ni lo uno ni lo otro", dice el informe . "El rápido colapso del Gobierno afgano en agosto de 2021 dejó al descubierto la fragilidad que habían ocultado años de seguras afirmaciones de progreso. La brecha entre la ambición y la realidad era enorme, con el deterioro de las condiciones obstaculizando continuamente los objetivos que resultaron ser poco realistas."

SIGAR dijo que descubrió que "a pesar de 20 años y 90.000 millones de dólares de apoyo estadounidense, los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán no consiguieron crear unas Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas independientes y autosostenibles." El informe concluyó que "las ANDSF siguieron dependiendo del ejército estadounidense en parte porque Estados Unidos diseñó las ANDSF como una imagen especular de las fuerzas estadounidenses, lo que requería un alto grado de sofisticación militar profesional y liderazgo" -creando "dependencias a largo plazo de las ANDSF"- y "la decisión de retirar a todo el personal militar estadounidense y reducir drásticamente el apoyo de Estados Unidos a las ANDSF destruyó la moral de los soldados y la policía afganos".

El colapso de las fuerzas afganas y la toma del poder por los talibanes significó que miles de millones de dólares en armas suministradas por Estados Unidos estaban ahora en manos de los talibanes.

Estados Unidos dejó atrás miles de millones de dólares en equipamiento militar e instalaciones que ahora utilizan las fuerzas de seguridad talibán



El informe también exponía cómo la mayor parte del dinero que el gobierno estadounidense gastó en la reconstrucción de Afganistán fue a parar a los servicios de seguridad afganos. Esto supuso 88.800 millones de dólares para seguridad, 35.900 millones para desarrollo y gobernanza, 16.300 millones para operaciones de agencias y 7.100 millones para ayuda humanitaria.

El informe decía que "el Congreso asignó casi 80.700 millones de dólares" al Fondo de las Fuerzas de Seguridad Afganas (ASFF) "que comprendía casi el 91 por ciento de todas las asignaciones para la reconstrucción relacionadas con la seguridad". El ASFF se diseñó para proporcionar a las ANDSF "equipamiento, suministros, servicios, formación y financiación para salarios, así como para la reparación, renovación y construcción de instalaciones e infraestructuras."

El informe SIGAR decía que, a partir de 2002, Estados Unidos "destinó 31.200 millones de dólares a infraestructuras, equipamiento y transporte para las ANDSF" y que "de los 31.200 millones de dólares, Estados Unidos gastó 19.700 millones de dólares en equipar y transportar a las ANDSF."

El informe decía que esto incluía la compra de 96.000 vehículos terrestres, más de 51.000 vehículos tácticos ligeros o de uso general, casi 24.000 vehículos de ruedas multiuso de alta movilidad, cerca de 900 vehículos de combate blindados, más de 427.000 armas, más de 17.000 dispositivos de visión nocturna con casco y un mínimo de 162 aviones..

SIGAR dijo que los registros del Pentágono de finales de julio de 2021 -aproximadamente dos semanas antes de que los talibanes tomaran Kabul- "indicaban que la Fuerza Aérea Afgana tenía en su inventario 162 aviones proporcionados por Estados Unidos, de los cuales 131 eran utilizables."

El informe añadía que "los 11.500 millones de dólares restantes de los 31.200 millones gastados por Estados Unidos se dedicaron a la construcción de infraestructuras para las ANDSF, incluida la construcción de cuarteles generales, instalaciones de entrenamiento y bases o puestos avanzados en todo el país."

"El DoD determinó que Estados Unidos dejó atrás aproximadamente 7.100 millones de dólares en material y equipamiento que había entregado a las ANDSF", SIGAR afirmó. "Del mismo modo, cualquier instalación restante de las ANDSF que no haya sido destruida, puede asumirse que está bajo control talibán".

SIGAR también descubrió que "aproximadamente 57,6 millones de dólares probablemente permanecían en cuentas controladas por el Gobierno afgano cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021" y que "es probable que los talibanes pudieran acceder al menos a una parte de este dinero cuando tomaron el control del Ministerio de Finanzas de Afganistán."

Estados Unidos armó y equipó sin querer a sus antiguos adversarios talibanes



Un portavoz del Pentágono dijo en octubre de 2021 -apenas un par de meses después de la toma del poder por los talibanes- que "desde 2005, el ejército estadounidense ha proporcionado a las fuerzas de defensa y seguridad nacionales afganas muchos miles de armas pequeñas, desde pistolas hasta ametralladoras de mediano calibre" y que "reconocemos que un gran número de estas armas probablemente estén ahora en manos de los talibanes".

El inspector general del Departamento de Defensa también realizó una investigación sobre las armas suministradas por Estados Unidos que se dejaron en Afganistán y que ahora están en su mayoría en manos de los talibanes. El organismo de control argumentó que "el equipo financiado por Estados Unidos que ahora está bajo control de los talibanes había sido anteriormente propiedad de las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad afganas."

El inspector general del Pentágono reveló en 2022 que el ejército estadounidense dejó en los inventarios del gobierno afgano aviones, vehículos, armas, municiones y otros equipos financiados por Estados Unidos por valor de 7.120 millones de dólares en el momento de la toma del poder por los talibanes. Esto incluía aeronaves militares afganas "valoradas en 923,3 millones de dólares" -aunque el ejército estadounidense subrayó que "algunas" de estas aeronaves fueron "desmilitarizadas e inutilizadas" durante la NEO-, así como armas de aviación "valoradas en 294,6 millones de dólares". Esto también incluía vehículos terrestres afganos "valorados en 4.120 millones de dólares" -incluidos vehículos tácticos como Humvees y vehículos resistentes a minas y protegidos contra emboscadas (MRAP). El ejército estadounidense había transferido 35 MRAP al Ministerio de Defensa afgano a principios de 2021.

El organismo de control del Pentágono descubrió que "las fuerzas afganas tenían 316.260 armas, por valor de 511,8 millones de dólares, así como munición y otros equipos en sus reservas cuando cayó el anterior gobierno." Esto incluía rifles, rifles de francotirador, pistolas, ametralladoras, lanzagranadas propulsadas por cohetes y obuses. Los talibanes también se hicieron con "municiones terrestres especiales (como proyectiles de mortero), equipos de comunicaciones, equipos de detección y eliminación de artefactos explosivos, dispositivos de visión nocturna y otros equipos de vigilancia."

El Pentágono argumentó en su momento que el ejército estadounidense había retirado o destruido casi todos los equipos importantes utilizados por las tropas estadounidenses en Afganistán durante el periodo de reducción de 2021.

El ex comandante del CENTCOM, general Frank McKenzie escribió en sus memorias que "los miles de armas que iban desde fusiles M4 y M16 hasta piezas de artillería D-30 que estaban en manos de los militares afganos... se perdieron todas". El general dijo que los talibanes probablemente también se hicieron con el control de "12.000 vehículos multirruedas de alta movilidad y 21.000 camionetas Ford Ranger". Y el general escribió que "37 aviones que no estaban en HKIA cayeron en manos talibanes en bases aéreas como Kandahar". En total, el general decía que"nuestra mejor estimación era que el equipo perdido ascendía a unos 18.000 millones de dólares".

Los talibanes afirmaron haber recuperado 40 aeronaves operativas del anterior gobierno afgano, incluidos dos helicópteros Mi-17, dos helicópteros UH-60 Black Hawk, dos helicópteros ligeros MD-530, dos helicópteros de combate Mi-24 y un avión de transporte de ala fija, todos los cuales, según el Pentágono, han sido observados en vuelo desde entonces.

SIGAR reveló posteriormente que una evaluación no clasificada de la Agencia de Inteligencia de Defensa de marzo de 2022 afirmaba que los talibanes afirmaban haber reparado siete antiguos aviones de las Fuerzas Aéreas afganas, con la DIA indicando que "los talibanes pueden haber obtenido cierto grado de capacidad de operación y mantenimiento".

El equipo de vigilancia de las sanciones de las Naciones Unidas dijo en julio de 2024 que los talibanes afirmaban tener 60 aviones en servicio, lo que suponía un aumento respecto a los 40 aviones de 2023. El equipo de la ONU dijo que "ha habido al menos tres operaciones en las que las fuerzas talibanes utilizaron con éxito helicópteros de transporte Mi-17 existentes, helicópteros de ataque Mi-24 y helicópteros de ataque ligeros MD-500".

El Pentágono también había proporcionado a las fuerzas afganas municiones terrestres especiales como balas de mortero, equipos de comunicaciones, equipos de detección y eliminación de artefactos explosivos, dispositivos de visión nocturna y otros equipos de vigilancia, equipos que estaban en manos del ejército afgano cuando éste se derrumbó y los talibanes tomaron el poder.

La Casa Blanca de Biden había restado importancia anteriormente al valor de los equipos abandonados.

La entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki dijo a finales de agosto de 2021 que "nuestro objetivo era no dejarles ningún equipo, pero eso no siempre es una opción cuando se busca retroceder y salir de una zona de guerra."

El entonces secretario de prensa del Pentágono, John Kirby insistió en noviembre de 2021: "No fuimos más que claros desde el principio en que esperábamos plenamente que la propiedad y el equipo que habíamos entregado a los afganos -era equipo de las fuerzas de seguridad nacional afganas, y vehículos, su equipo y vehículos- fuimos completamente transparentes sobre la idea de quealgunos de ellos probablemente encontrarían su camino en manos de los talibanes, y así ha sido,".

Kirby dijo que lo único que quedó operativo en el aeropuerto de Kabul cuando Estados Unidos se marchó a finales de agosto de 2021 fueron "algunos vehículos del aeropuerto como un camión de bomberos, creo que una carretilla elevadora, uno de esos camiones escalera, y algunos equipos de extinción de incendios."

Latifullah Hakimi, jefe de la Comisión de Limpieza de Rangos de los talibanes, afirmó en 2022 que durante su toma de Afganistán los talibanes se habían incautado de más de 300.000 armas ligeras, 26.000 armas pesadas y unos 61.000 vehículos militares.

Los talibanes afirmaron en 2022 que estaban trabajando para profesionalizar sus fuerzas de seguridad, y el Ministerio de Defensa talibán anunció que se había completado el reclutamiento de 130.000 soldados para su nuevo ejército nacional..

El portavoz de Defensa talibán, Enayatullah Kharazami dijo en agosto de 2022 que los talibanes tenían la capacidad de aumentar su tamaño militar a 200.000 soldados si lo deseaban, y que se estaban llevando a cabo nuevos reclutamientos.

Los talibanes afirmaron en marzo de 2024 que ahora estaban al mando de una fuerza militar y policial combinada de más de 384.000 efectivos en Afganistán. SIGAR dijo entonces que el Departamento de Estado no podía verificar esas cifras y que el Pentágono no hace un seguimiento de esos datos.

Estados Unidos malgastó más de cien mil millones en la reconstrucción de Afganistán



El nuevo informe del SIGAR señalaba que, desde 2002 hasta mediados de 2021, el Gobierno estadounidense "destinó aproximadamente 144.700 millones de dólares a la reconstrucción de Afganistán" y que, desde su creación en 2009, el SIGAR "identificó 1.327 casos de despilfarro, fraude y abuso por un total de entre 26.000 y 29.200 millones de dólares".

El informe del organismo de control dijo que el gobierno de Estados Unidos proporcionó más de 144.700 millones de dólares para la reconstrucción de Afganistán durante los veinte años de guerra, y que "se gastaron otros 763.000 millones de dólares en la lucha bélica."

"Miles de millones de dólares gastados para desarrollar y equipar a las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad de Afganistán, así como miles de millones de dólares gastados para construir infraestructuras civiles se perdieron cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán en agosto de 2021,", concluyó SIGAR. "En conjunto, Estados Unidos destinó al menos 38.600 millones de dólares a equipar y construir infraestructuras para las ANDSF y a construir infraestructuras civiles en beneficio del pueblo afgano."

Estados Unidos siguió enviando miles de millones al Afganistán controlado por los talibanes



El informe SIGAR también dejó claror que Estados Unidos siguió enviando miles de millones de dólares a Afganistán después de agosto de 2021, a pesar de que ahora estaba controlado por los talibanes.

"A pesar de que Afganistán cayó en manos de los talibanes en 2021, Estados Unidos continuó siendo el mayor donante de la nación, habiendo desembolsado más de 3.830 millones de dólares en ayuda humanitaria y al desarrollo allí desde entonces", decía el informe . El dinero siguió fluyendo incluso hasta el primer trimestre de 2025, con desembolsos de 120 millones de dólares.

El organismo de control dijo que "tras una revisión de los programas de ayuda exterior financiados por Estados Unidos en el primer trimestre del año fiscal 2025, Estados Unidos puso fin a todas las concesiones de ayuda exterior en Afganistán."

El informe decía que, durante el gobierno de Biden, la ONU también continuó enviando "cargamentos de moneda estadounidense a Afganistán" que habían "estabilizado la economía afgana" pero también "beneficiado a los talibanes".

"SIGAR informó sobre los fondos estadounidenses utilizados para pagar impuestos al gobierno de Afganistán controlado por los talibanes,", concluía el nuevo informe . "SIGAR descubrió que desde la caída del gobierno afgano en agosto de 2021, al menos 10,9 millones de dólares de fondos estadounidenses se utilizaron para pagar impuestos al gobierno controlado por los talibanes sobre los 2.800 millones de dólares en ayuda humanitaria y al desarrollo entregados para ayudar al pueblo de Afganistán. Aunque el gobierno de Estados Unidos hizo excepciones para este tipo de pagos, las agencias estadounidenses exigieron de forma incoherente a sus socios ejecutores que informaran sobre los impuestos pagados a los talibanes."

La ley "No Tax Dollars For Terrorists Act" -que exige al Departamento de Estado "desarrollar e implementar una estrategia para disuadir a países extranjeros y organizaciones no gubernamentales de proporcionar apoyo financiero o material a los talibanes"- aprobada por la Cámara de Representantes en junio y a la espera de su tramitación en el Senado.

© Just The News