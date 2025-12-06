El debate sobre las regulaciones estatales de la IA se recrudece

Publicado por Thérèse Boudreaux | The Center Square 6 de diciembre, 2025

Los legisladores están cada vez más preocupados por la rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA) y sus impactos en la ciberseguridad, la red eléctrica y la seguridad en línea.

Mientras que la Administración Trump y algunos republicanos del Congreso, como el senador Ted Cruz, republicano por Texas, y el representante Brett Guthrie, republicano por Kentucky, están presionando para que se imponga una moratoria federal sobre las regulaciones estatales en materia de inteligencia artificial, la mayoría de los demás miembros del Congreso abogan por un enfoque más prudente.

Los demócratas del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes solicitaron a la Comisión Federal Reguladora de Energía, en una carta enviada el viernes, que garantice que el crecimiento de los centros de datos de IA no incremente las facturas de energía de los estadounidenses.

Los legisladores instaron a la FERC a "dar prioridad a proteger a las familias estadounidenses de los costes que imponen a la red eléctrica nacional las grandes cargas, incluidos los centros de datos", ya que la comisión está estudiando propuestas normativas que abordan el impacto del aumento de la demanda de electricidad en la red eléctrica.

"Garantizar que la construcción de una red del siglo XXI sea fundamentalmente justa requerirá la participación de muchas partes interesadas: el Congreso, el Gobierno federal y los reguladores estatales", señalaron los legisladores.

"Pero apreciamos la necesidad de una acción expeditiva de la FERC en este caso, que podría ayudar a prevenir una 'carrera hacia el abismo' en la que los desarrolladores de centros de datos se verían incentivados a construir en las jurisdicciones con las regulaciones más débiles, y no en los mejores lugares para minimizar los costes que imponen a la red".

Múltiples estados están intentando atraer a los promotores de centros de datos con desgravaciones fiscales masivas, incluso cuando la mayoría de los votantes estadounidenses no quieren centros de datos que consuman mucha energía en sus comunidades.

Las comunidades con centros de datos suelen cargar con mayores costes energéticos, ya que la demanda de electricidad se dispara y las empresas de servicios públicos obligan a los contribuyentes estadounidenses a financiar tarifas reducidas para los centros de datos, según un reciente estudio de la Facultad de Derecho de Harvard.

Sin embargo, mientras los centros de datos siguen apareciendo por todo el país, el impulso de la Administración Trump a la uniformidad regulatoria de la IA en todo el país pretende favorecer tanto la construcción de centros de datos como la innovación de la IA en general.

Una norma federal de IA -que el One Big Beautiful Bill incluía inicialmente antes de que los senadores la eliminaran- podría impedir a los estados promulgar leyes de seguridad online relacionadas con la IA, restricciones de zonificación, normas fiscales y otras regulaciones, dependiendo de la forma que adopte.

Los republicanos intentaron nuevamente insertar una moratoria de 10 años sobre la inteligencia artificial en la legislación, esta vez dentro de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2026, el proyecto de ley anual de defensa que debe aprobarse y que se presentará la próxima semana.

Pero debido a la fuerte oposición tanto de demócratas como de republicanos, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise (R-La), señaló esta semana que la moratoria no se incluirá en la NDAA, explicando que el proyecto de ley de aprobación obligatoria "no era el mejor lugar para encajar esto."

"Bien. Esta es una disposición terrible y debe permanecer FUERA", respondió en las redes sociales el senador Josh Hawley, republicano por Misuri.

Scalise añadió, sin embargo, que "seguimos mirando otros lugares, porque sigue habiendo interés".

© Just The News