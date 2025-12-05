El DOJ falla en su intento de volver a acusar a Letitia James en Virginia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de diciembre, 2025

Un gran jurado federal en el Distrito Este de Virginia decidió no volver a acusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que la imputación original fuera desestimada la semana pasada por un juez federal.

La decisión representa un fuerte revés para el Departamento de Justicia (DOJ), que había buscado restaurar los cargos en un caso políticamente sensible, debido a la rivalidad entre James y el presidente Donald Trump.

La jueza Cameron Currie anuló la acusación al determinar que la fiscal que la presentó, Lindsey Halligan, había actuado de forma irregular al ejercer como fiscal federal interina. De acuerdo con Fox News, tras el fallo, el DOJ de Trump intentó presentar nuevamente el caso ante un gran jurado, pero no logró obtener una segunda acusación, algo inusual en procesos federales, donde este tipo de cuerpos suelen encontrar causa probable para avanzar.

James, una de las figuras demócratas más críticas del presidente Trump, había sido acusada en julio de fraude bancario relacionado con actividades financieras en Norfolk, Virginia. Ella se declaró no culpable y pidió que los cargos fueran descartados bajo múltiples argumentos legales.

Aunque el gran jurado no respaldó una nueva acusación, una fuente citada por Fox News advirtió que el resultado no debería interpretarse como definitivo: “Yo diría que no celebremos todavía”.

El Departamento de Justicia todavía podría intentar presentar cargos nuevamente, aunque la decisión del gran jurado complica notoriamente ese camino. La fiscal general federal Pam Bondi y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habían prometido apelar el fallo que invalidó la acusación original, defendiendo la validez del proceso inicial.

La figura de James ha estado en el centro de numerosas disputas legales y políticas durante los últimos años, especialmente por sus investigaciones sobre las operaciones financieras de Trump en Nueva York. La anulación de la imputación y la incapacidad del DOJ para reimponerla profundizan la compleja batalla judicial entre ambas partes.