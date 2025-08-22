Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 se celebrará en el Kennedy Center en Washington DC en diciembre

El presidente Donald Trump sostiene el trofeo de la FIFA en el Salón OvalAP / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 22 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump, acompañado por el vicepresidente JD Vance, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el enviado especial Richard Grenell, quien también es director ejecutivo interino del Kennedy Center, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes que el sorteo de la Copa Mundial masculina de la FIFA 2026 tendrá lugar el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, DC.

“Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y atletas excepcionales, los mejores del mundo, al centro cultural de la capital de nuestro país”, señaló el republicano.

President @realDonaldTrump announces that on December 5th of this year, the FIFA 2026 World Cup draw will take place at the Kennedy Center. pic.twitter.com/qTb0hvcHsr — Trump War Room (@TrumpWarRoom) August 22, 2025

Sobre el Kennedy Center



Además, el presidente visitó el Centro Kennedy y se reunió con contratistas para revisar las obras que, según él, se necesitaban en la institución. Trump afirmó que para cuando se realice el sorteo en diciembre, el lugar estará en mejores condiciones. En esa línea, señaló que posiblemente el Centro Kennedy cambie de nombre: "Algunos lo llaman el Centro Trump Kennedy, pero no estamos preparados para hacerlo ahora mismo. Quizás en una semana más o menos", dijo.

El evento futbolístico



El evento, que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para el torneo, se llevará a cabo a las 12:00 del mediodía (hora del Este de EEUU), según confirmó Infantino.

La Copa Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, será una novedad al ser la primera organizada por tres naciones —Estados Unidos, Canadá y México— y la primera en incluir 48 equipos.

Este formato ampliado dividirá a los participantes en 12 grupos de cuatro equipos, con los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzando a la fase eliminatoria.

Las sedes confirmadas

Dieciséis ciudades han sido seleccionadas como sedes para los partidos del torneo, según reseña la FIFA.

En Estados Unidos, las ciudades anfitrionas son: Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Área de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Seattle (Lumen Field), Houston (NRG Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), Kansas City, Missouri (Arrowhead Stadium) y Boston (Gillette Stadium). En México contará con tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En Canadá tendrá dos: Toronto y Vancouver.

, las ciudades anfitrionas son: Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Área de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Seattle (Lumen Field), Houston (NRG Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), Kansas City, Missouri (Arrowhead Stadium) y Boston (Gillette Stadium). En México contará con tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

contará con tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En Canadá tendrá dos: Toronto y Vancouver.