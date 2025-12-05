EEUU destruye un barco operado por una organización terrorista en el Pacífico oriental: cuatro muertos

Un barco cargado con droga en aguas internacionales antes de ser destruido por el Ejército de EEUU@ realDonaldTrump

Publicado por Sabrina Martin 4 de diciembre, 2025

El ejército de Estados Unidos llevó a cabo este jueves un nuevo ataque contra un barco vinculado al narcotráfico y operado por una organización designada como terrorista. La acción, realizada en aguas internacionales del Pacífico oriental, dejó cuatro presuntos narcoterroristas muertos, según informó el Comando Sur.

Se trata del 22º ataque efectuado bajo la supervisión del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del primero en más de dos semanas, lo que marca la reanudación de la campaña antinarcóticos impulsada por la Administración Trump.

“El análisis de inteligencia confirmó que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Cuatro narcoterroristas a bordo murieron”, señaló el Comando Sur en una publicación en X. El mensaje incluyó un video que muestra el impacto directo contra la embarcación y el estallido en llamas.

Contexto: presión política tras el operativo del 2 de septiembre

El más reciente ataque coincidió con la comparecencia del almirante Frank Bradley ante el Congreso, donde ofreció información sobre el operativo del 2 de septiembre en el Caribe, en el que murieron 11 personas.

Durante la sesión, Bradley negó reportes que afirmaban que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría emitido una supuesta orden de “matar a todos” antes de esa misión.