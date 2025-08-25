Trump afirmó que demandará a Newsom por la redistribución de distritos electorales

Publicado por Santiago Ospital 25 de agosto, 2025

Donald Trump reveló este lunes que demandará a California "muy pronto" por su plan para redibujar su mapa electoral. "Creo que vamos a tener mucho éxito", anticipó, "lo vamos a presentar a través del Departamento de Justicia".

El anunció, durante un encuentro con la prensa en el Salón Oval, avanza la esperada respuesta de su Gobierno ante el intento del gobernador Gavin Newsom de sumar cinco escaños demócratas en la Cámara de Representantes mediante la redistribución de los distritos electorales californianos.

El objetivo del gobernador, según sus propias palabras, es dejar sin efecto la ventaja que ganaron los republicanos con el mapa electoral aprobado por la Legislatura de Texas este sábado.

Con la meta de evitar su aprobación, legisladores demócratas huyeron del Estado de la Estrella Solitaria para dejar a la bancada republicana sin quorum. Recién aceptaron volver cuando, afirmaron, California anunció su propio plan para equilibrar la ventaja republicana.

Tras recibir la venia de la Legislatura de California y la rúbrica de Newsom, el nuevo mapa electoral será sometido al voto de los californianos:

Demanda contra el 'blue slipping'



Trump también prometió que el DOJ llevará ante la corte el blue slipping, una práctica que permite a senadores vetar un nominado judicial que provenga de su propio estado. Recibe aquel nombre porque el presidente del Comité Judicial del Senado envía una blue slip (es decir, una "papeleta azul") a los dos senadores del estado del nominado para que expresen su opinión.

"Las blue slips me impiden, como presidente, nombrar a un juez o a un fiscal federal porque existe un acuerdo de caballeros, nada formalizado, que tiene unos 100 años de antigüedad según el cual, si tienes un presidente, por ejemplo republicano, y un senador demócrata, ese senador puede impedirte nombrar a un juez o a un fiscal federal", sostuvo Trump.

El fin de semana, el mandatario había instado a Chuck Grassley, actual presidente del Comité Judicial del Senado, que eliminara la práctica, asegurando que por su culpa sólo podía nominar para puestos de importancia a figuras afines al Partido Demócrata.

"Como presidente [del comité], preparo las nominaciones del presidente Trump para el ÉXITO, NO para el FRACASO", sostuvo Grassley en una publicación, asegurando que sin someterse al blue slipping los candidatos estarían condenados a fracasar a la hora de buscar la aprobación del comité y el Senado. También aseguró que gracias a la práctica, los republicanos habían pausado la designación de 30 progresistas a puestos "que el presidente Trump ahora puede llenar con conservadores".

El veterano senador también se refirió al caso de Alina Habba, elegida por Trump para ser fiscal federal interina de Nueva Jersey. Un juez dictaminó que la exabogada del presidente carecía de fundamento jurídico para ocupar el puesto porque la Administración había evitado el proceso de confirmación en el Senado.

"Habba fue retirada como candidata del presidente para fiscal federal de Nueva Jersey el 24 de julio y el Comité Judicial nunca recibió la documentación necesaria para que el Senado examinara su nominación", aseguró Grassley.