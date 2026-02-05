Salud del hombre latino: por qué no van al médico y cómo cambiar esta realidad

Un trabajador de la construcción en Nueva York (Archivo) AFP.

La salud masculina es una preocupación creciente en la comunidad latina. A pesar de que las enfermedades crónicas -como las cardiopatías y ciertos tipos de cáncer- afectan de manera significativa a nuestra población, muchos hombres posponen o evitan las consultas médicas preventivas.

Entender las barreras culturales, los estigmas del machismo y los obstáculos prácticos es el primer paso para fomentar la detección temprana y salvar vidas en nuestras familias.

El estigma del 'machismo' y su impacto en la prevención

Un obstáculo fundamental para que los hombres acudan al médico es la percepción cultural de ser fuerte y no mostrar vulnerabilidad. Este comportamiento, aunque no es exclusivo de una región, en la cultura latina suele estar reforzado por normas tradicionales de género.

La barrera de la invulnerabilidad : muchos prefieren ignorar síntomas o evitar una revisión médica de rutina porque la perciben como innecesaria o incluso mortificante.

: muchos prefieren ignorar síntomas o evitar una revisión médica de rutina porque la perciben como innecesaria o incluso mortificante. Atención reactiva, no preventiva: existe la tendencia de buscar ayuda profesional solo cuando el problema es grave, incapacitante o el dolor es insoportable.

Estrategia clave: debemos transformar la narrativa. Cuidarse no es un signo de debilidad, sino una forma de responsabilidad familiar. Para las mujeres, quienes suelen gestionar la salud del hogar, este enfoque es la herramienta más poderosa para generar un cambio de hábito.

Exámenes médicos esenciales: próstata y colonoscopia

La medicina preventiva incluye pruebas diagnósticas capaces de identificar anomalías antes de que se conviertan en patologías severas.

Chequeo del cáncer de próstata

No existe un test único estándar, pero el antígeno prostático específico (PSA) es la herramienta de cribado más común, según los CDC.

Edad recomendada : las guías médicas sugieren que entre los 55 y 69 años, el paciente debe discutir con su urólogo los riesgos y beneficios de la prueba.

: las guías médicas sugieren que entre los 55 y 69 años, el paciente debe discutir con su urólogo los riesgos y beneficios de la prueba. Realidad en latinos: las : las tasas de screening en la población hispana son históricamente bajas, lo que aumenta el riesgo de diagnósticos en etapas avanzadas.

Colonoscopia y detección de cáncer colorrectal

El cáncer de colon es altamente tratable si se detecta a tiempo.

Inicio de pruebas: generalmente, se recomienda comenzar a los 45 años.

una colonoscopia cada 10 años (o pruebas alternativas según Frecuencia:(o pruebas alternativas según indicación médica ) puede detectar pólipos precancerosos.

Supervivencia: estos exámenes identifican enfermedades silenciosas, mejorando drásticamente el pronóstico de vida.

Riesgo cardiovascular en hombres hispanos

Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en adultos en Estados Unidos y Latinoamérica. Aunque estadísticamente algunos grupos latinos muestran menores tasas de enfermedad coronaria, existen factores de riesgo críticos que no deben ignorarse:

Hipertensión arterial : a menudo llamada el "asesino silencioso".

: a menudo llamada el "asesino silencioso". Diabetes tipo 2 y obesidad : factores prevalentes que elevan la probabilidad de : factores prevalentes que elevan la probabilidad de complicaciones cardíacas

Colesterol alto: detectable únicamente mediante un análisis de sangre preventivo.

Un simple control de la presión arterial o un panel de lípidos puede evitar eventos catastróficos como infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares (derrames).

Principales causas de muerte de los hombres latinos en EEUU principales causas de muerte entre la población hispana o latina en Estados Unidos -grupo en el que se incluye a muchos hombres latinos- no difieren de las del resto de la población, aunque con algunas particularidades en prevalencia y riesgo.



Cardiopatías (enfermedades del corazón): encabezan las causas de muerte, representando alrededor de uno de cada cuatro fallecimientos entre latinos en EEUU.

(enfermedades del corazón): encabezan las causas de muerte, representando alrededor de uno de cada cuatro fallecimientos entre latinos en EEUU. Cáncer : ocupa el segundo lugar, con cifras significativas tanto en hombres como en mujeres de origen latino.

: ocupa el segundo lugar, con cifras significativas tanto en hombres como en mujeres de origen latino. Lesiones accidentales (como caídas y accidentes de tráfico): se ubican entre los primeros lugares, seguidas por diabetes, enfermedades hepáticas y respiratorias crónicas.

Guía práctica: cómo convencer a un familiar de ir al médico

Si quiere ayudar a su papá, esposo o hijo a priorizar su bienestar, el enfoque emocional suele ser más efectivo que la presión directa.

Estrategias de comunicación efectiva:

Enfatice la prevención : explique que un chequeo anual básico es mucho menos invasivo que tratar una enfermedad avanzada.

: explique que un chequeo anual básico es mucho menos invasivo que tratar una enfermedad avanzada. Conecte con el rol familiar : recuérdeles que su presencia es vital para sus hijos y nietos. "Que se cuide es la mejor forma de protegernos".

Aporte datos, no solo quejas : mencione que : mencione que las condiciones como la presión alta no presentan síntomas visibles hasta que es tarde.

Facilite el proceso: ofrecerse a agendar la cita o acompañarlo a la consulta reduce la ansiedad y elimina las excusas logísticas.

La salud masculina: un acto de amor hacia la familia

La combinación de barreras culturales, el miedo al diagnóstico y la falta de un hábito preventivo pone en riesgo a los hombres de nuestra comunidad. Cambiar esta tendencia requiere un esfuerzo conjunto. Fomentar una cultura de prevención en salud masculina no es solo una cuestión médica, es un acto de amor hacia la familia.