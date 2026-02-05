Las principales organizaciones judías callan, mientras las de izquierdas alaban a Phylisa Wisdom, nombrada directora de la oficina de odio a los judíos de Nueva York

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 5 de febrero, 2026

Las principales organizaciones judías guardaron silencio después de que los medios judíos informaran de que Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, nombró a Phylisa Wisdom nueva jefa de la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo.

Wisdom, directora ejecutiva de New York Jewish Agenda, un grupo progresista, ha sido crítica con las escuelas jasídicas, de las que ha dicho que no ofrecen una educación laica adecuada. Muchos líderes jasídicos la han acusado de ser antijasídica.

"Elegir a Phylisa Wisdom para dirigir una oficina encargada de combatir el antisemitismo es probablemente el mayor acto de manipulación que Mamdani ha hecho hasta ahora" señaló Yaakov Kaplan, vicepresidente de la Junta Comunitaria 12 de Brooklyn.

"90% de todos los ataques antisemitas fueron contra judíos ortodoxos", escribió. "Elegir para este cargo a alguien que los judíos ortodoxos ven como un adversario es alucinante".

Jonathan Kopp, presidente de la sección neoyorquina de J Street —organización que se describe como "pro-Israel, pro-paz y pro-democracia"— afirmó que Wisdom es una "líder inteligente, estratégica y eficaz dentro de la vida comunitaria judía de la ciudad" y "una excelente elección para este puesto tan importante en un momento tan crítico".

El grupo progresista Bend the Arc: Jewish Action llamó a Wisdom "una elección perfecta".

"Phylisa comprende la amenaza del antisemitismo y cómo combatirla en solidaridad con nuestros vecinos", señaló. "Estamos encantados de verla asumir un cargo en la oficina del alcalde".

Brad Lander, excontralor de la ciudad de Nueva York que actualmente compite por un escaño en el Congreso y que ha criticado ampliamente a Israel, afirmó que Wisdom "es la persona ideal para el puesto".

"Le encanta lo extraordinaria y diversamente judía que es la ciudad de Nueva York, y trabajará duro cada día para que siga siendo así", dijo Lander. "Es fantástica uniendo a la gente a través de muchas líneas de diferencia, no sólo para combatir el odio sino para construir una ciudad de justicia y dignidad donde los judíos, y todos los demás, se sientan seguros en esta maravillosa cacofonía que llamamos hogar".

El representante Jerry Nadler (D-N.Y.) dijo que estaba "encantado" con la elección.

© JNS