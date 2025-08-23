Kilmar Abrego García es liberado bajo supervisión y aguardará su juicio en Maryland

Publicado por Sabrina Martin 22 de agosto, 2025

El migrante salvadoreño Kilmar Abrego García, acusado de trasladar ilegalmente a otros extranjeros dentro de Estados Unidos fue liberado este viernes de la custodia federal en Tennessee y planea regresar con su familia en Maryland mientras espera un juicio federal programado para enero de 2026.

Supervisión estricta y oposición del Gobierno

Como condición de su liberación, Abrego García deberá permanecer en Maryland y portar un dispositivo de monitoreo electrónico. El Departamento de Justicia se había opuesto a su salida de la cárcel del condado de Putnam, argumentando que representaba un riesgo para la comunidad, pero finalmente se autorizó que continuara su proceso en libertad condicionada.

Disputa judicial sobre su posible deportación

El mes pasado, un juez de Maryland bloqueó temporalmente la posibilidad de que ICE deportara de inmediato a Abrego García en caso de ser liberado. Esa decisión respondió a advertencias de los propios abogados del Departamento de Justicia, quienes habían señalado ante el tribunal que el Gobierno podía proceder a expulsarlo aun antes de que enfrentara el juicio penal.

En una causa civil separada, la jueza federal Paula Xinis ordenó a la Administración que, en caso de iniciar un proceso de deportación, notifique con al menos 72 horas de anticipación. La medida busca garantizar que Abrego García tenga acceso a representación legal y la oportunidad de cuestionar un eventual traslado a un tercer país.