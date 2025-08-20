EEUU sanciona a cuatro jueces y fiscales de la CPI: "El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional"

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2025

(AFP) Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos juristas de países aliados como Francia y Canadá.

"El tribunal es una amenaza para la seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel", dijo Marco Rubio, en un comunicado del Departamento de Estado.

Rubio afirmó que los cuatro juristas intentaron investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos e Israel "sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones".

Un jurista francés cercano a la Administración Obama entre los sancionados

La CPI, en su propio comunicado, denunció el "ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial".

Las sanciones alcanzan al juez francés Nicolas Guillou, quien preside un caso en el que se emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El caso fue presentado por el Estado de Palestina, que no es reconocido por Washington, pero se ha adherido al estatuto que estableció el tribunal en La Haya.

Guillou, un veterano jurista, trabajó durante varios años en Estados Unidos asistiendo al Departamento de Justicia (DOJ) durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017). También participó en juicios vinculados a Kosovo y Líbano.

En virtud de las sanciones, Estados Unidos prohibirá la entrada de los jueces de la CPI a su territorio y bloqueará cualquier propiedad que posean allí.

Francia reacciona a las sanciones

Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, estuvo en Washington dos días antes, expresó su "consternación" por la medida.

Las sanciones son "contrarias al principio de independencia de la justicia", declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

Netanyahu elogió las declaraciones de Rubio

Por su parte, Netanyahu elogió a Rubio por su "acto decisivo contra una campaña de desprestigio y mentiras contra el Estado de Israel" y el Ejército israelí.