Publicado por Carlos Dominguez 11 de diciembre, 2025

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año, después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, recogido por su hija.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó en inglés la opositora de 58 años durante una rueda de prensa en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Asimismo, la líder opositora agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera estar presente en Oslo.

"Por supuesto que voy a regresar"

En sus primeras declaraciones desde su llegada a la capital noruega, Machado confirmó su intención de regresar a Venezuela, donde vive en la clandestinidad desde hace casi un año.

"Por supuesto que voy a regresar", declaró el jueves en una entrevista exclusiva con la BBC. "Sé exactamente los riesgos que estoy asumiendo", agregó.

"Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa", dijo. "Hasta hace poco pensaba que ese lugar era Venezuela; el lugar donde creo que debo estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo", añadió.

"He podido ver a las personas que más amo"

Durante la entrevista, la líder opositora, con varios rosarios colgados al cuello, afirmó que se había perdido las graduaciones y las bodas de su hija y de uno de sus hijos.

"Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie", exclamó. "De repente, en cuestión de horas, he podido ver a las personas que más amo, tocarlas, llorar y rezar juntos".

El régimen es "una estructura criminal"

Durante su conversación con la BBC, Machado denunció que el régimen chavista se sostiene gracias a actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas, e instó a la comunidad internacional a “cortar esos flujos” de dinero ilícito.

Cuando se le preguntó si apoyaría una incursión militar en Venezuela por parte de Estados Unidos, la líder opositora acusó a Maduro de haber entregado la soberanía de Venezuela “a organizaciones criminales”.

"No queríamos una guerra, no la buscamos… fue Maduro quien declaró la guerra al pueblo venezolano", añadió.

"Debemos abordar este régimen no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal", declaró la líder opositora a la BBC.

Machado reapareció en público en plena crisis entre el régimen venezolano y Washington, que despliega desde agosto una flotilla naval para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado la muerte de 87 presuntos narcotraficantes.

"Salir de Venezuela es muy peligroso"

La líder opositora aseguró que tanto ella como su equipo están preparados para asumir el Gobierno en Venezuela y que propuso reunirse con representantes del régimen para negociar una transición pacífica, pero “ellos lo rechazaron”.

Por otra parte, Machado no dio muchos detalles sobre su salida de Venezuela, pero si afirmó que el régimen de Maduro la está buscando. ""Ellos [el Gobierno venezolano] dicen que soy terrorista y que debo estar en la cárcel de por vida", afirmó. "Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso".

"Solo quiero decir hoy que estoy aquí porque muchos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo llegara a Oslo".