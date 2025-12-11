COPA NBA: los Thunder apagan a los Suns, los Spurs sorprenden a los Lakers sin Wembanyama

Publicado por Israel Duro 11 de diciembre, 2025

Los Oklahoma Thunder volvieron a demostrar que son el equipo más en forma en este arranque de temporada y que su hambre de títulos no tiene fin tras aplastar a los Phoenix Suns (138-89) y clasificarse para semifinales de la Copa NBA. Allí les esperan los San Antonio Spurs, que sorprendieron a Los Angeles Lakers de Luka Doncic y LeBron James a pesar de no contar con su jugador franquicia, Victor Wembanyama.

La victoria en la Copa, un torneo cuyos partidos han contado también para la temporada regular de la NBA, apuntala un inicio de curso histórico para el actual campeón de la Liga. Tres este encuentro, Los Thunder se convirtieron en el segundo equipo en la historia en ganar 24 de los 25 primeros partidos de la fase regular.

El único otro equipo que comenzó una campaña con un registro de 24-1 fueron los Golden State Warriors de Stephen Curry el curso 2015-2016, en el que completaron la mejor fase regular de la historia con un total de 73-9.

Plenamente concentrados, los Thunder no dieron ningún espacio a la sorpresa desde los primeros compases de un encuentro que acabaron ganando por 49 puntos y que llegó al descanso con un contundente 76-48 frente a su público del Paycom Center, donde están invictos este año.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos en 27 minutos. El MVP estuvo escoltado por Chet Holmgren (24 puntos) y Jalen Williams (15). Los Thunder tienen especial interés en hacerse con un trofeo que se les escapño la pasada temporada en la final ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

En Phoenix, la ausencia de su estrella, Devin Booker, por problemas de ingle, les minimizó aún más sus opciones de sorpresa.

La irrpción de LeBron no fue suficiente para unos flojos Lakers

En el otro partido de la jornada que daba boleto para la final four de Las Vegas (Nevada), unos flojos Lakers no pudieron con unos Spurs que no pudieron contar con su estrella por una lesión de gemelos. La ausencia de su líder, no obstante, espoleó a los de San Antonio, que salieron en tromba y consiguieron distancias de hasta 20 puntos antes de que LeBron tomara los mandos e igualara la contienda.

La principal figura de los angelinos levantó a su público cuando, a sus casi 41 años, irrumpió en la zona y se elevó para una feroz volcada por encima de Luke Kornet, un potente pívot de 2,16 metros de altura. Con esa espectacular acción los Lakers volvían a bajar de la frontera de los 10 puntos (66-58) poco antes del descanso pero los Spurs no se dejaron intimidar.

Luka Doncic terminó con 35 puntos pero LeBron James y Austin Reaves se quedaron en 19 y 15 respectivamente. El escolta suplente Marcus Smart, con 26 puntos y 8 triples, fue quien mantuvo las esperanzas de los locales, que concedieron la mayor cantidad de puntos del curso.

Por San Antonio, el joven Stephon Castle brilló con 35 puntos y 10 rebotes en una gran actuación coral, con hasta siete jugadores en dobles dígitos de anotación. Además, cada intento de reacción local fue sofocado por Castle, De'Aaron Fox (20 puntos) o el alero Harrison Barnes (16), que se combinaron para convertir 15 triples.

"Sólo queríamos acelerar el juego, subir el ritmo", señaló Fox en declaraciones recogidas por AFP. "Cada vez que recuperábamos el balón queríamos jugar rápido pero sin precipitarnos".

La Final Four, el sábado en Las Vegas

El sábado, además del Thunder-Spurs -que esperan contar para entonces con Wemby-, se disputará el New York Knicks-Orlando Magic en busca del otro boleto a la final, que se disputará el martes.