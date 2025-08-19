“Presidente de la paz”: legisladores republicanos nominan a Trump para el Premio Nobel por sus esfuerzos en resolver la guerra entre Rusia y Ucrania

Publicado por Agustina Blanco 19 de agosto, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz por un grupo de legisladores republicanos en la Cámara de Representantes, liderados por el representante Andy Ogles de Tennessee y el representante Marlin Stutzman de Indiana.

La nominación, que será enviada al Comité Nobel, destaca los esfuerzos de Trump para mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania, así como otros logros diplomáticos en conflictos internacionales, consolidándolo como una figura clave en la promoción de la paz global.

La carta de nominación, redactada por Ogles y Stutzman, elogia a Trump por su "liderazgo decisivo en la consecución de acuerdos diplomáticos históricos, la reducción de la escalada de conflictos globales y la búsqueda activa de soluciones pacíficas a algunas de las disputas más arraigadas del mundo".

🚨 Here is my official nomination of President Trump for the Nobel Peace Prize.



His leadership has brought more peace and fewer wars than any world leader in modern history—this prize is his to win. pic.twitter.com/I39xmSqFr2 — Rep. Andy Ogles (@RepOgles) August 19, 2025

Entre los puntos destacados se encuentra la cumbre que Trump sostuvo con el presidente ruso, Vladímir Putin, el viernes en Alaska. Esta reunión marcó la primera vez desde el primer mandato de Trump que un presidente estadounidense se reunió cara a cara con el líder ruso, con el objetivo de establecer un camino hacia un alto el fuego en Ucrania, intercambios de prisioneros, corredores humanitarios y futuros acuerdos de seguridad. Ambas partes describieron el encuentro como positivo.

Además, el lunes, Trump tuvo una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, para discutir garantías de seguridad para Ucrania y facilitar un diálogo entre Zelenski y Putin.

Luego, en una publicación en Truth Social, Trump anunció que, tras estas discusiones, comenzó los preparativos para una futura reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania en un lugar aún por determinar, con el objetivo de avanzar hacia una paz justa y duradera en la región.

Las intervenciones de Trump



La nominación también reconoce los esfuerzos de Trump en otros conflictos globales. Los legisladores destacaron su mediación en un acuerdo de paz histórico entre Armenia y Azerbaiyán, así como su involucramiento directo en el conflicto de Gaza y los Acuerdos de Abraham alcanzados durante su primer mandato, que normalizaron relaciones entre Israel y varios países árabes.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump, hoy en día hay más gente viva y hay menos guerras en el mundo que antes", afirmó Ogles en una entrevista con Fox News Digital. Por su parte, Stutzman calificó a Trump como "el presidente de la paz" y aseguró que "no hay nadie en el planeta más merecedor del Premio Nobel de este año", un sentimiento respaldado por múltiples líderes mundiales.