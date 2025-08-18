Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca

BREAKING: Zelensky, wearing a t-shirt, held a meeting in Washington with Trump’s special representative, Keith Kellogg. Ahead of Zelensky’s meeting with President Trump, White House asked Ukrainian officials whether he would wear a suit, Axios reports. pic.twitter.com/mJ44Lpk7Dz

El presidente ucraniano se reunió con el enviado especial para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, antes de las conversaciones en la Casa Blanca.

Zelenski se reúne con el enviado especial de Trump

12:23 AM

Zelenski antes de la reunión

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano en la Casa Blanca. Antes del encuentro, Zelenski sostuvo que "Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza".



