Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca
Antes del encuentro, el presidente ucraniano sostuvo que "Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza".
Zelenski se reúne con el enviado especial de Trump
El presidente ucraniano se reunió con el enviado especial para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, antes de las conversaciones en la Casa Blanca.
BREAKING: Zelensky, wearing a t-shirt, held a meeting in Washington with Trump’s special representative, Keith Kellogg. Ahead of Zelensky’s meeting with President Trump, White House asked Ukrainian officials whether he would wear a suit, Axios reports.— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 18, 2025
Zelenski antes de la reunión
