Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca

Antes del encuentro, el presidente ucraniano sostuvo que "Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza".

Trump y Zelenski juntos en la Casa Blanca.

Trump y Zelenski juntos en la Casa Blanca.AFP.

Zelenski antes de la reunión 

