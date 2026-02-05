NBA: Dallas envía a Davis a los Wizards en un megacanje que involucra a ocho jugadores

Publicado por Carlos Dominguez 5 de febrero, 2026

(AFP) El alero Anthony Davis, diez veces All-Star, fue enviado de los Dallas Mavericks a los Washington Wizards en un amplio acuerdo que incluyó a ocho jugadores y cinco selecciones del Draft, según reportó ESPN este miércoles.

Davis, elegido número uno del Draft de la NBA en 2012, había llegado a los Mavericks en febrero del año pasado procedente de Los Angeles Lakers, en el traspaso que envió a Luka Doncic en dirección contraria.

Según informó el sitio web de ESPN, que citó fuentes anónimas, los Mavericks enviaron el miércoles a Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell y Dante Exum a los Wizards. A cambio, Washington envió a Dallas a Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham y Marvin Bagley III, además de dos selecciones de primera ronda y tres de segunda, según el reporte.

Este movimiento permitirá a los Mavericks obtener una selección de primera ronda de Oklahoma City en el Draft de este año y otra de 2030 procedente de los Wizards, además de elecciones de segunda ronda en 2026, 2027 y 2029 adquiridas previamente mediante otros traspasos.

Davis, de 32 años, ha lidiado con problemas físicos durante mucho tiempo. En esta temporada registra promedios de 20,4 puntos, 11,1 rebotes, 2,8 asistencias, 1,7 tapones y 1,1 robos en los 20 partidos que disputó con Dallas. A lo largo de su carrera, registra promedios de 24,0 puntos, 10,7 rebotes, 2,6 asistencias, 2,3 tapones y 1,3 robos por encuentro.

Los Wizards, penúltimos del Este con marca de 13-36, suman a Davis a un plantel que ya cuenta con el base Trae Young —cuatro veces All-Star—, incorporado en enero mediante un traspaso con los Atlanta Hawks.

Con un registro de 19-31 y arrastrando cinco derrotas seguidas en el Oeste, los Mavericks obtienen mayor flexibilidad financiera y capital de Draft para encarar una reconstrucción alrededor de su joven figura, el novato Cooper Flagg.

Harden se incorpora a los Cavs

Varios acuerdos se cerraron antes de la fecha límite de traspasos de esta temporada en la NBA, mientras figuras como el griego Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, y Ja Morant, de Memphis, siguen siendo los nombres más destacados pendientes de un posible cambio de equipo.

Los Cleveland Cavaliers oficializaron este miércoles la llegada de James Harden, un día después de que diversos reportes adelantaran que el base, once veces All-Star, dejaba a Los Angeles Clippers para unirse a la franquicia a cambio de Darius Garland.

"James Harden se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en esta liga y añade otro creador de juego de élite y talento All-NBA a nuestra plantilla", dijo el presidente de operaciones de baloncesto de los Cavs, Koby Altman.

"Su presencia elevará nuestra ofensiva, creará oportunidades para sus compañeros y aportará una valiosa experiencia en los playoffs en ambos lados de la cancha", añadió.

Harden ha promediado 25,4 puntos, 8,1 asistencias, 4,8 rebotes y 1,3 robos con los Clippers esta temporada.

Acuerdo tripartito por Paul

Otro reporte de ESPN señaló que Chris Paul, base de Los Angeles Clippers, será enviado a los Toronto Raptors en un traspaso a tres bandas en el que también participan los Brooklyn Nets.

Los Nets recibieron a Ochai Agbaji, una elección de segunda ronda del Draft de 2032 procedente de los Raptors y una suma de dinero.

De acuerdo con ESPN, los Raptors no exigirán que Paul, de 40 años, se sume al equipo y podrían optar por moverlo nuevamente en otro traspaso.

Según informó ESPN, otro movimiento involucra el traspaso del base de los Philadelphia 76ers, Jared McCain, a Oklahoma City Thunder a cambio de una selección de primera ronda del Draft de 2026 y tres segundas rondas adicionales.

Thunder, vigente campeón de la liga, también formó parte de un movimiento en el que los Chicago Bulls enviaron a Coby White y Mike Conley Jr. a los Charlotte Hornets a cambio de Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres selecciones de segunda ronda, según añadió ESPN.

Los Hornets recibieron a Dieng y una elección de segunda ronda de Oklahoma City a cambio de Mason Plumlee.