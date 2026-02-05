NBA: los Knicks siguen imparables y derrotan a los Nuggets tras dos prórrogas

Publicado por Carlos Dominguez 5 de febrero, 2026

(AFP) Los New York Knicks extendieron su racha de triunfos en la NBA a ocho consecutivos tras imponerse este miércoles a los Denver Nuggets por 134-127, en un duelo que necesitó dos prórrogas para resolverse.

Estas fueron algunas de las escenas más destacadas de la jornada en la NBA:

Jalen Brunson, en modo arrollador

Jalen Brunson volvió a ser la gran figura al aportar 42 puntos en el triunfo de los Knicks, en un duelo vibrante que bien podría anticipar un cruce de finales. El encuentro, disputado en el histórico Madison Square Garden, tuvo 20 cambios de liderazgo, 19 empates y nunca mostró una ventaja de doble dígito para ninguno de los dos equipos.

“Se sintió como un partido de playoffs”, comentó el alero Mitchell Robinson. “Mantuvimos la mentalidad adecuada para sacarlo adelante”.

Ambos conjuntos llegaron a liderar en los tiempos extra, pero una canasta de Brunson que estiró la diferencia a cinco puntos (132-127) con 31 segundos por jugar en la segunda prórroga terminó inclinando la balanza para Nueva York.

La racha de los Knicks ya suma ocho victorias, cuatro de ellas por márgenes de al menos 25 puntos.

Karl-Anthony Towns, afectado por un golpe en la ceja durante la primera mitad, firmó un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes con un notable 69% de acierto (9/13).

En Denver, Jamal Murray terminó con 39 puntos, mientras que Nikola Jokic registró un triple-doble de 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias.

Los Bucks se imponen, con el futuro de Antetokounmpo siendo una incógnita

Los Milwaukee Bucks superaron 141-137 a los New Orleans Pelicans en medio de crecientes rumores sobre el futuro de su estrella, Giannis Antetokounmpo, quien —según reportes de prensa— estaría dispuesto a poner fin a su vínculo con la franquicia.

Con la fecha límite de traspasos fijada para este jueves, Miami Heat, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves aparecen como los principales interesados en hacerse con el jugador griego.

Antetokounmpo, de 31 años, continúa lesionado y no juega desde el 23 de enero.

Aun así, los Bucks —ubicados en el duodécimo puesto del Este— encadenaron su segunda victoria consecutiva, impulsados por una destacada actuación de Ryan Rollins, autor de 27 puntos.

“Encontré mi ritmo y jugamos de la manera correcta”, señaló Rollins. “Todos fuimos agresivos y nos sentimos respaldados en nuestras decisiones”.

Desde el banquillo, Kevin Porter Jr. (18) y Pete Nance (16) aportaron 34 puntos combinados. Milwaukee dominó el apartado de rebotes 50-44 y fue claramente superior en la pintura (62-38) ante unos Pelicans (13-40) que continúan en la penúltima posición del Oeste.

Spurs superan al Thunder en un duelo sin Gilgeous-Alexander

Un Oklahoma City Thunder mermado por las lesiones cayó 116-106 ante los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama en el Frost Bank Center.

El equipo llegó al duelo con varias bajas importantes: Shai Gilgeous-Alexander por una molestia abdominal, Luguentz Dort debido a una inflamación en el rótulo femoral derecho y Chet Holmgren por espasmos en la espalda.

“Esto es la NBA y ellos tienen un gran equipo, con o sin sus figuras”, señaló Carter Bryant. “Han construido un plantel sólido y lo demostraron; nosotros debemos mejorar en el cierre de los partidos”.

Pese a las ausencias y a haber estado en desventaja por hasta 22 puntos, el Thunder logró mantenerse en la pelea, aunque en los minutos finales las anotaciones de Wembanyama terminaron definiendo el encuentro.

El francés, de 22 años, firmó una actuación de 22 puntos, 14 rebotes y dos asistencias.

El esfuerzo colectivo de San Antonio también fue clave: el equipo capturó 63 rebotes, estableciendo un nuevo récord en la temporada 2025-26.

Oklahoma City utilizó una rotación de solo ocho jugadores, con Kenrich Williams como máximo anotador gracias a sus 25 puntos.

Los Spurs ya han sido responsables de cuatro de las 12 derrotas del Thunder, que pese al tropiezo se mantiene en la cima del Oeste con marca de 40-12.