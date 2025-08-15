Cumbre en Alaska: Trump y Putin estrechan la mano en un encuentro histórico para abordar la guerra

Publicado por Agustina Blanco 15 de agosto, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunieron hoy en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, en una cumbre histórica destinada a explorar soluciones para poner fin a la guerra en Ucrania, que lleva más de tres años y medio de conflicto.

Este encuentro, el primero cara a cara entre ambos líderes desde 2019, marca un momento crucial en los esfuerzos de Trump por cumplir su promesa de campaña de buscar una resolución rápida al conflicto.

Saludos en la pista de aterrizaje

La cumbre comenzó con un gesto de hospitalidad cuando Trump recibió a Putin en la pista de aterrizaje de la base militar tras la llegada del líder ruso. Ambos mandatarios se estrecharon la mano cordialmente frente a una plataforma decorada con un gran letrero de “Alaska 2025”, flanqueada por aviones de combate y alfombras rojas, con personal militar uniformado presente.

Según reseña NBC News, Trump y Putin compartieron un breve trayecto en “La Bestia”, el vehículo presidencial blindado de Trump, lo que les permitió un momento de conversación privada antes del inicio formal de las negociaciones.

Agenda

La agenda principal de la cumbre se centra en discutir los términos para un posible alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022. Trump ha descrito el encuentro como un “ejercicio de escucha” y expresó esta semana a líderes europeos que su objetivo es lograr un alto el fuego sin abordar divisiones territoriales.

En la reunión se encuentran presentes figuras clave del lado ruso como el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, el ministro de Defensa, Andrey Belousov, y el jefe del fondo soberano, Kirill Dmitriev. Del lado estadounidense, se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Zelenski excluido y denuncia ataques rusos



La exclusión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de la cumbre, es algo que preocupa al líder ucraniano. En esa línea, ha advertido que cualquier decisión tomada sin la participación de Ucrania será “insignificante” y carecerá de legitimidad.

Además, en un mensaje de video publicado en su cuenta de X este viernes, poco antes de la llegada de Putin a Alaska, Zelenski dijo que el Ejército ruso continúa atacando a Ucrania incluso el día de la cumbre.

On the day of negotiations, the Russians are killing as well. And that speaks volumes. Recently, weʼve discussed with the U.S. and Europeans what can truly work. Everyone needs a just end to the war. Ukraine is ready to work as productively as possible to bring the war to an end,… pic.twitter.com/tmN8F4jDzl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025

"El día de las negociaciones, los rusos también están matando. Y eso lo dice todo", dijo. Y añadió: “Recientemente, hemos debatido con Estados Unidos y Europa qué puede realmente funcionar. Todos necesitamos un fin justo a la guerra. Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra”.