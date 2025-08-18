La Administración Trump endurece los requisitos para los créditos fiscales de la energía renovable

Publicado por Sabrina Martin 18 de agosto, 2025

El Departamento del Tesoro publicó nuevas directrices que restringen el acceso a los créditos fiscales para proyectos de energía eólica y solar, en cumplimiento de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump tras la aprobación de la ley republicana conocida como One Big Beautiful Bill.

La medida define con mayor precisión qué proyectos de energía eólica y solar podrán seguir recibiendo los créditos fiscales que aún quedan disponibles. Aunque la ley aprobada el mes pasado permite que los desarrolladores que inicien obras en el próximo año accedan a los beneficios, incluso si sus instalaciones no comienzan a generar electricidad hasta 2028, la nueva guía del Tesoro impone límites adicionales. Ahora se exige demostrar que la construcción realmente comenzó, con avances físicos verificables, y no solo con trámites preliminares o inversiones mínimas.

Nuevas condiciones

Las directrices precisan que los proyectos deberán mostrar avances físicos continuos, como fabricación de equipos, excavación o instalación de cimientos. Quedan excluidas actividades preliminares como estudios topográficos, perforaciones de prueba o movimientos de tierra que no se traduzcan en obra sustancial.

Además, se establece un plazo máximo: las instalaciones deberán comenzar a generar electricidad antes de que finalice el cuarto año calendario posterior al inicio de la construcción, o perderán el acceso al crédito fiscal.

Este cambio responde a la instrucción de la Casa Blanca de garantizar que las compañías no utilicen inversiones mínimas o trámites preliminares como mecanismo para retener subsidios indefinidamente.

Reacción de la industria verde

Las asociaciones del sector renovable criticaron la medida, señalando que la decisión frena la expansión de la energía solar y eólica y podría encarecer la electricidad.

La Asociación de Industrias de Energía Solar y el Fondo de Defensa Ambiental opinaron que las nuevas restricciones crearán obstáculos significativos para la inversión en energías limpias y retrasarán la transición hacia fuentes bajas en carbono.