Trump anuncia que liderará el fin del voto por correo de cara a las midterm
"Ahora somos el único país en el mundo que utiliza el voto por correo. Todos los demás lo abandonaron debido al fraude electoral masivo que se encontró", dijo el presidente en mensaje publicado en Truth Social.
El presidente Donald Trump anunció que liderará un movimiento para poner fin al voto por correo y a las máquinas de votación que calificó como "inexactas", "muy costosas" y "controversiales".
En ese sentido, el presidente explicó que -a su juicio- las máquinas de votaciones "cuestan diez veces más que el papel con marca de agua, que es preciso, sofisticado, más rápido y que no deja ninguna duda al final de la jornada sobre quién ganó y quién perdió la elección".
El presidente aseguró que la iniciativa se da para fortalecer la transparencia electoral de cara a las elecciones midterm de 2026.
"Ahora somos el único país en el mundo que utiliza el voto por correo. Todos los demás lo abandonaron debido al fraude electoral masivo que se encontró. Iniciaremos este esfuerzo, que será fuertemente opuesto por los demócratas porque ellos hacen trampa a niveles nunca antes vistos, firmando una orden ejecutiva para ayudar a traer honestidad a las elecciones midterm de 2026", escribió el presidente en un mensaje publicado en Truth Social.
"Recuerden, sin elecciones justas y honestas, y sin fronteras fuertes y poderosas, ni siquiera tienes la apariencia de un país", agregó el republicano.
"Los demócratas son prácticamente inelegibles"
"Con sus horribles políticas de izquierda radical, como fronteras abiertas, hombres compitiendo en deportes femeninos, transgénero y 'woke' para todos, y mucho más, los demócratas son prácticamente inelegibles sin usar esta estafa completamente desacreditada del voto por correo", expresó el presidente.