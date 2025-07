El Senado de Texas aprueba un proyecto de ley que autoriza al Fiscal General a iniciar acciones judiciales por delitos electorales

Publicado por Bethany Blankley | The Center Square contributor 31 de julio, 2025

El Senado de Texas aprobó el miércoles un proyecto de ley que autoriza a la Oficina del Fiscal General de Texas (OAG) a perseguir delitos electorales.

La SB 11, presentada por el senador estatal Bryan Hughes, republicano por Tyler, era una prioridad legislativa del gobernador Greg Abbott y del vicegobernador Dan Patrick.

Se presentó después de que el Tribunal Supremo de Texas dictaminara que el "fiscal general no está obligado por ley a perseguir las violaciones de la ley electoral". El tribunal también sostuvo que la OAG, como parte del poder ejecutivo, puede perseguir delitos electorales por invitación o permiso del fiscal del condado, pero no puede iniciar la persecución unilateralmente.

El Código Electoral del Estado tampoco exige que la OAG inicie acciones judiciales por infracciones electorales.

Patrick: "Los tejanos saben que la integridad electoral es de suma importancia"

La cláusula de separación de poderes de la Constitución de Texas prohíbe a la OAG iniciar de forma independiente y unilateral el enjuiciamiento de presuntos fraudes electorales porque forma parte del poder ejecutivo, no del judicial. La OAG sólo puede investigar y perseguir un presunto fraude electoral o cualquier otro delito después de que los fiscales del condado o del distrito se lo soliciten.

El proyecto de ley SB 11 cambiaría esto modificando la ley estatal para autorizar al fiscal general a perseguir delitos electorales si no se ha iniciado ningún procedimiento sobre los delitos después de que transcurra un periodo de seis meses. El proyecto de ley exigiría a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que normalmente presentan informes de causa probable de delitos electorales a los fiscales locales que también los presenten a la OAG. También les obligaría a proporcionar a la OAG toda la información de sus investigaciones de delitos electorales a petición, según el análisis del proyecto de ley.

"Los tejanos saben que la integridad electoral es de suma importancia, y sasegurar nuestras elecciones ha sido una de mis principales prioridades. Mientras tanto, varios fiscales de distrito y de condado deshonestos en todo el estado se niegan a hacer cumplir nuestras leyes electorales y a perseguir los delitos electorales. Eso es completamente inaceptable", dijo Patrick.

"Garantizar que ningún delito electoral quede impune"

Al aprobar el SB 11, el Senado dio el primer paso para "detener a estos fiscales de distrito y de condado deshonestos de una vez por todas", dijo Patrick. El proyecto de ley otorga al fiscal general "la máxima autoridad para perseguir los delitos electorales en Texas para garantizar que ningún delito electoral quede impune."

La votación en el Senado se produce después de que seis funcionarios del condado de Frio, incluido el juez del condado, fueran acusados y detenidos por delitos de fraude electoral relacionados con una trama de captación de votos, The Center Square informó.

Los arrestos y la acusación se produjeron después de una investigación de tres años llevada a cabo por la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Frio y la Unidad de Integridad Electoral de la OAG. En agosto pasado, la Unidad de Integridad Electoral de la OAG ejecutó múltiples órdenes de registro en los condados de Frio, Atascosa y Bexar como parte de la investigación, The Center Square informó.

El número de detenciones asciende ya a 15, según informó el fiscal del condado a principios de mes, KSAT News reportó.

"Puede estar registrando ilegalmente a no ciudadanos para votar en violación de la ley estatal y federal"

El año pasado, la Unidad de Integridad Electoral de la OAG también inició investigaciones sobre organizaciones que operan en Texas y que "podrían estar registrando ilegalmente a no ciudadanos para votar en violación de la ley estatal y federal", informó The Center Square. Los investigadores realizaron operaciones encubiertas en áreas metropolitanas para identificar si se estaba registrando a no ciudadanos para votar.

También "confirmaron que varias organizaciones sin fines de lucro" instalaron puestos fuera de las oficinas de Licencias de Conducir del Departamento de Seguridad Pública de Texas en un intento de registrar para votar a quienes llegaran sin importar su estatus de ciudadanía, dijo la OAG en ese momento.

La OAG alienta a los miembros del público a denunciar presuntas violaciones de la ley electoral de Texas a través de una línea telefónica de correo electrónico: illegalvoting@oag.texas.gov.

