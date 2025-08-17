El Departamento de Estado suspenderá todas las visas de visitantes para personas de Gaza: "Una revisión completa del proceso"

Publicado por Joaquín Núñez 16 de agosto, 2025

El Departamento de Estado anunció que suspenderá todas las visas de visitantes para personas de la Franja de Gaza. A través de las redes sociales, la agencia dirigida por Marco Rubio explicó que llevará a cabo una "revisión completa y exhaustiva del proceso".

La medida llegó mientras aumentan las críticas a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, por su manejo de la situación humanitaria en Gaza.

"Se suspenden todas las visas de visitante para personas procedentes de Gaza mientras llevamos a cabo una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para expedir un pequeño número de visas temporales por motivos médicos y humanitarios en los últimos días", publicaron desde el Departamento de Estado en X.

Poco después, el congresista Randy Fine (R-FL) celebró la medida y se la atribuyó en parte a Laura Loomer, activista MAGA. "El presidente Trump y el secretario Rubio han suspendido de inmediato las visas para los habitantes de Gaza que estaban siendo emitidas por actores del Estado profundo, mientras investigamos a fondo cómo se permitió este riesgo para la seguridad nacional", escribió el republicano de Florida.

"Hay que reconocer el gran mérito de Laura Loomer por descubrir esto y ponernos al tanto a mí y a otros funcionarios. Bien hecho, Laura", agregó.

La propia Loomer reaccionó a la publicación original del Departamento de Estado: "¡Gracias, Marco Rubio! Es un liderazgo fantástico por tu parte. Te agradezco que hayas abordado esta crisis a una velocidad récord. Gracias por dar prioridad a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses".

En adición, la activista aseguró que la prohibición del Departamento de Estado fue anunciada "después de la publicación de mis informes de ayer que exponían vuelos de habitantes de Gaza que llegaban a aeropuertos de todo Estados Unidos".