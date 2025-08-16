El DOJ demandó a California por imponer regulaciones en favor de los camiones eléctricos

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de agosto, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó este jueves a California por las fuertes regulaciones de emisiones que dicho estado impuso contra los camiones de carga pesada. En un comunicado, la agencia detalló que el fiscal general adjunto interino de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del DOJ, Adam Gustafson, cuestionó a la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) por su “Asociación de Camiones Limpios”, la cual obliga a todos los fabricantes de camiones en el país a eliminar gradualmente los motores de combustión interna en favor de motores que emitan “cero emisiones” de gas para el año 2036.

“Acuerdo, contrato, asociación, mandato —como quiera llamarlo California—, esta acción ilegal intenta socavar la ley federal. El presidente Donald Trump y el Congreso han invalidado las exenciones de la Ley de Aire Limpio que eran la base de las acciones de California. CARB debe respetar el proceso democrático y dejar de aplicar normas ilegales”, comentó Gustafson, quien añadió que el DOJ presentó una impugnación contra las directrices para vehículos ligeros y otra contra las restricciones a los camiones pesados. La agencia se unió a una demanda presentada por algunos fabricantes de camiones, tales como Volvo o Daimler, los cuales impugnaron a California por sus estrictos estándares de emisiones.

“CARB continúa amenazando a los fabricantes de camiones”

De acuerdo al comunicado del DOJ, la agencia argumentó en su demanda que California intentaba, en la práctica, “imponer una prohibición nacional de los motores de combustión interna en camiones de carga pesada para el 2036” a través de numerosas regulaciones promulgadas bajo la “Asociación de Camiones Limpios”. De igual forma, la agencia comentó que “La decisión de prohibir o no los motores de combustión interna en camiones de carga pesada recae en última instancia en el gobierno federal. Y este ha rechazado dar un paso de tal magnitud”, añadiendo que “CARB continúa amenazando a los fabricantes de camiones que se niegan a cumplir con sus regulaciones anuladas con severas sanciones civiles y un trato regulatorio hostil”.

Asimismo, el DOJ argumentó que el estado de California estaba intentando suplantar de forma ilegal las regulaciones ambientales federales. “Sin esas exenciones, la Ley de Aire Limpio prohíbe [a la Junta de Recursos del Aire de California] intentar aplicar esas regulaciones. Sin embargo, en un desafío al Estado de derecho, [la Junta de Recursos del Aire de California] busca eludir esa prohibición al imponer los estándares de emisiones anulados mediante la Asociación de Camiones Limpios”, detalló la agencia.