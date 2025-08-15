El DOJ envía cartas de advertencia a las ‘ciudades santuario’ y amenaza con demandas si no cooperan en materia migratoria
Desde la Casa Blanca les exigen a las jurisdicciones involucradas que certifiquen antes del 19 de agosto el cumplimiento de la ley federal de inmigración.
El Departamento de Justicia (DOJ) notificó a los estados, condados y ciudades 'santuario' que deben cooperar con las autoridades federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. En total, la carta tuvo 35 destinatarios. En caso de que no respondan afirmativamente antes del próximo 19 de agosto, podrían ser demandados.
La fiscal general, Pam Bondi, citó una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump a finales de abril. La misma le solicitó a su oficina identificar las jurisdicciones que "obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración", para luego notificarles su " incumplimiento y cualquier posible violación de la legislación penal federal".
A través de un comunicado, el DOJ comunicó que envió las 'demand letters' a estas jurisdicciones. En otras palabras, cartas formales de advertencia. Además de aumentar la presión política sobre estas ciudades y distritos, marca la antesala de una posible demanda.
">
Any sanctuary jurisdiction that continues to put illegal aliens ahead of American citizens can either come to the table or see us in court.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 14, 2025
Today @TheJusticeDept delivered demand letters to sanctuary cities, counties, and states — a key step in our strategic effort to eradicate… pic.twitter.com/aKWNCY4hJN
Les exigen a las jurisdicciones involucradas que certifiquen antes del 19 de agosto el cumplimiento de la ley federal de inmigración. A su vez, les advierten que, si persisten sus políticas de 'ciudad santuario', podrían perder fondos federales de seguridad pública o enfrentar demandas judiciales.
Además, la carta solicita una respuesta que confirme "su compromiso de cumplir con la ley federal e identifique las iniciativas inmediatas que están tomando para eliminar las leyes, políticas y prácticas que impiden la aplicación de la ley migratoria federal”.
"Cualquier jurisdicción santuario que siga anteponiendo a los inmigrantes ilegales a los ciudadanos estadounidenses puede sentarse a negociar o enfrentarse a nosotros en los tribunales", expresó Bondi en su cuenta de X.
"Hoy, el Departamento de Justicia ha enviado cartas de requerimiento a las ciudades, condados y estados santuario, lo que supone un paso clave en nuestro esfuerzo estratégico por erradicar las políticas santuario desde California hasta Nueva York", agregó.
Estas son las jurisdicciones apuntadas por el DOJ
En concreto, el Departamento de Justicia envió 35 cartas, distribuidas de la siguiente manera:
- California.
- Colorado.
- Connecticut.
- Delaware.
- Distrito de Columbia.
- Illinois.
- Minnesota.
- Nevada.
- Nueva York.
- Oregón.
- Rhode Island.
- Vermont.
- Washington.
Condados
- Condado de Baltimore, Maryland.
- Condado de Cook, Illinois.
- Condado de San Diego, California.
- Condado de San Francisco, California.
Ciudades
- Albuquerque, Nuevo México.
- Berkeley, California.
- Boston, Massachusetts.
- Chicago, Illinois.
- Denver, Colorado.
- East Lansing, Michigan.
- Hoboken, Nueva Jersey.
- Jersey City, Nueva Jersey.
- Los Ángeles, CA.
- Nueva Orleans, Luisiana.
- Ciudad de Nueva York, Nueva York.
- Newark, Nueva Jersey.
- Paterson, Nueva Jersey.
- Filadelfia, Pensilvania.
- Portland, Oregón.
- Rochester, Nueva York.
- Seattle, Washington.
- Ciudad de San Francisco, California.