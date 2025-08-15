Redistribución de distritos: los legisladores demócratas declaran dos condiciones "fundamentales" para volver a Texas

Publicado por Santiago Ospital 15 de agosto, 2025

Los legisladores demócratas fugados de Texas declararon sus condiciones para volver al estado, que abandonaron hace semanas para dejar al GOP sin quorum en su intento de redibujar los mapas electorales, ganando cinco escaños en el Congreso.

En un comunicado oficial, afirmaron que sólo retornarán si se cumplen dos condiciones "fundamentales", que podrían consumarse el mismo viernes. "Volveremos cuando se cumplan nuestras condiciones, con nuestro equipo legal preparado".

La primera es que la Legislatura texana cierre su primera sesión especial, convocada por el gobernador Greg Abbott para redibujar los distritos electorales. Aunque habían adelantado este requisito durante la semana, también aseguraron que esperarían para confirmar los próximos pasos hasta que hubiese consenso entre sus filas. Unidad que parecerían haber alcanzado este jueves.

La segunda condición depende de su propio partido y de otro estado: "La presentación de los mapas de redistribución de distritos de California que neutralizarían los esfuerzos de Trump y Abbott para suprimir votos". Palabras que refieren a la promesa del gobernador Gavin Newsom de que contrarrestaría en su propio estado, redibujando los mapas electorales californianos, los cinco escaños que sumaría el GOP en Texas.

El mismo día en que se conoció el comunicado de los demócratas texanos, Newsom convocó a una elección especial. Primero debe ser aprobada por los legisladores estatales, luego los californianos podrán decidir en las urnas si se redibujan los distritos de su estado:

"Siguiendo el consejo de nuestros asesores legales, los demócratas debemos regresar a Texas para construir un sólido historial legislativo público de cara a la próxima batalla legal contra un mapa que viola tanto la actual Ley de Derechos Electorales como la Constitución", sostuvieron los Demócratas de la Cámara de Representantes de Texas.

"Trump pensó que podría salirse con la suya fácilmente en Texas gracias a la complacencia republicana, pero los demócratas se defendieron ferozmente y llevaron la lucha a Trump por todo Estados Unidos. Volveremos al pleno de la Cámara y al juzgado con un mensaje claro: la lucha por proteger los derechos de voto no ha hecho más que empezar".

Obama se reúne con los representantes fugados



También el jueves, los legisladores demócratas, huidos a varios estados gobernados por su partido, recibieron palabras de apoyo del expresidente Barack Obama.

"Estoy muy orgulloso de los Demócratas de la Cámara de Representantes de Texas y del trabajo que han realizado. Su disposición a arriesgarse para poner de relieve el actual ataque a nuestra democracia ha sentado un ejemplo de lo que todos debemos hacer", escribió luego Obama en sus redes sociales.

De acuerdo con Político, también participó de la reunión el exfiscal Eric Holder, quien preside la National Democratic Redistricting Committee, una organización nacida para oponerse al gerrymandering —"una amenaza crítica para nuestra democracia"— pero que ahora promueve, en actos y redes sociales, utilizarlo contra Trump.