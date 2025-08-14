Trump, pesimista sobre su reunión con los congresistas demócratas para desbloquear la financiación del Gobierno: "Están liderados por gente loca"

Publicado por Carlos Dominguez 14 de agosto, 2025

Donald Trump dijo el miércoles que es una "pérdida de tiempo" trabajar con los demócratas del Congreso y que el partido azul está "dirigido por gente loca", mientras hablaba con los periodistas en el Kennedy Center.

El presidente aseguró que se reuniría con el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (D-NY), y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (D-NY), antes de la fecha límite para la financiación del Gobierno, pero puso en duda que se llegará a un acuerdo.

"Bueno, lo haré, supongo, pero es casi una pérdida de tiempo reunirse porque nunca aprueban nada", dijo Trump a los medios, asegurando que una sesión bipartidista de ese tipo probablemente no daría frutos.

"Por supuesto, puedo reunirme con ellos. Vamos a decirles todas estas cosas buenas, y nos van a decir que no", afirmó Trump desde el Kennedy Center. "Y entonces, vamos a salir y lo vamos a votar los republicanos porque (...) no creo que nadie sea capaz de llegar a un acuerdo con esta gente. Se han vuelto locos".

"Si queremos dinero para combatir el crimen, si queremos dinero solo para cosas buenas, solo cosas buenas. Ni siquiera hablemos de controversias. No quieren reunirse para nada", aseveró el presidente.

"Están atascados. No saben qué hacer... Yo diría que más de la mitad están cuerdos, pero están dirigidos por dementes", añadió.