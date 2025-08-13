La deuda nacional superó los $37 billones (trillion), según el Departamento del Tesoro

Publicado por Santiago Ospital 13 de agosto, 2025

La deuda nacional bruta superó los 37 billones (trillion) de dólares, marcando una nueva cifra récord. Así se desprende del último reporte del Departamento del Tesoro, que el martes informó de la última escalada.

Por persona en el país, la deuda superó los $108.000, según la organización especializada Peterson Foundation. "Nuestra deuda nacional es ahora mayor que las economías de toda la zona euro y China juntas", sostuvo su CEO, Michael A. Peterson, en un comunicado. "Ahora estamos añadiendo un billón más a la deuda nacional cada cinco meses. Eso es más del doble de rápido que la tasa media de los últimos 25 años".

Tan sólo ocho meses antes, a finales de noviembre, la deuda nacional había superado el techo de $37 billones (trillion). Cinco meses antes, en julio, superó el récord de $35 billones (trillion).

"La deuda pública pendiente creció un 30% durante la Administración Biden y los costes de los intereses se dispararon debido a las políticas inflacionistas de la última Administración”, sostuvo un funcionario de la Administración en declaraciones a The New York Post. "Hoy en día, el déficit ya está viendo los beneficios de las políticas del presidente Trump, sobre todo el primer superávit en junio en años".

Tanto demócratas como republicanos díscolos salieron, sin embargo, a señalar al Gobierno, sobre todo por su ley de presupuesto. El representante Thomas Massie, uno de los republicanos que votó en contra, escribió que "gracias a la Big Beautifull Bill, la deuda acaba de superar oficialmente la marca de los 37 billones de dólares".