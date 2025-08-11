La Administración Trump despliega al FBI en DC y considera hacer lo mismo con la Guardia Nacional

Publicado por Joaquín Núñez 10 de agosto, 2025

La Administración Trump desplegó a 120 agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington DC. Así lo informó el Washington Post, en un intento de la Casa Blanca para ayudar a las fuerzas del orden locales a prevenir robos de vehículos y delitos violentos en la capital del país. Donald Trump también adelantó una conferencia de prensa en la que explicará su plan para hacer DC "grande de nuevo".

A través de Truth Social, el presidente comparó el trabajo a realizar en DC con el de la frontera sur, subrayando que planea "limpiar inmediatamente la población sin hogar de la ciudad y tomar medidas rápidas contra el crimen".

"No solo tratará sobre el fin de la delincuencia, los asesinatos y las muertes en la capital de nuestra nación, sino también sobre la limpieza y la renovación física general y el estado de nuestra capital, que en su día fue hermosa y estaba bien cuidada", añadió.

A su vez, de acuerdo con Reuters, Trump está considerando enviar a la Guardia Nacional a la capital del país: "Aunque los detalles del plan no están claros claros, el Gobierno se está preparando para desplegar cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, según informó un funcionario estadounidense a Reuters, una táctica controvertida que Trump utilizó recientemente en Los Ángeles para hacer frente a las protestas contra la inmigración".

En los últimos meses, el presidente ha amenazado con “federalizar” la capital del país, argumentando que está mal administrada. Como fue una ley la que permitió el autogobierno de la ciudad en 1973, regresar el control al Poder Ejecutivo o al Congreso requeriría también una ley.

Aunque el republicano evitó ser muy duro con la actual alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, afirmó que bajo su gestión DC se ha vuelto "más sucia y menos atractiva".

Sobre la conferencia de prensa, el presidente la fijó para la diez de la mañana del lunes 11 de agosto. "Me ocuparé de nuestra querida capital y la haremos, de verdad, ¡GRANDE DE NUEVO! Antes de las tiendas de campaña, la miseria, la suciedad y la delincuencia, era la capital más hermosa del mundo. Pronto volverá a serlo. Gracias por su atención a este asunto. ¡Nos vemos mañana a las 10 de la mañana!", sentenció.