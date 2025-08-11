Nvidia y AMD cierran un acuerdo inédito con la Administración Trump: el Gobierno se llevará un 15% de sus ventas de chips a China

Publicado por Joaquín Núñez 10 de agosto, 2025

Nvidia y Advanced Micro Devices (AMD) llegaron a un acuerdo con la Administración Trump sobre sus ventas a China. Las empresas de microchips le pagarán al Gobierno el 15% de sus ventas a China. Así lo informó el Financial Times, desde donde hablaron con un funcionario estadounidense con conocimiento sobre el acuerdo. Mientras que Nvidia deberá pagar por las ventas del chip H20, AMD hará lo propio sobre el chip MI308.

La noticia trascendió apenas días después de que el presidente Donald Trump se reuniera con Jensen Huang, CEO de Nvidia.

"Los dos fabricantes de chips aceptaron el acuerdo financiero como condición para obtener las licencias de exportación para el mercado chino que se concedieron la semana pasada, según personas familiarizadas con la situación, entre ellas un funcionario estadounidense", explicaron desde el Financial Times.

La medida no funcionará como un derecho de exportación, sino como un peaje o una cuota especial del 15% sobre estas ventas, por exportar a un país considerado como un competidor estratégico.

"Hay pocos precedentes en los que el Departamento de Comercio haya aceptado conceder licencias de exportación a cambio de una parte de los ingresos", señalaron desde The New York Times sobre la naturaleza del acuerdo.

Tanto Nvidia como AMD son empresas estadounidenses que diseñan microchips de alto rendimiento y los comercializan en todo el mundo. Debido a la preocupación de que China use estos chips para desarrollar IA con fines militares o de espionaje, la Administración Biden impuso controles de exportación en 2022. Por lo tanto, si una empresa quiere vender estos chips al gigante asiático, necesita permiso del Departamento de Comercio.

En abril de este año, la Casa Blanca prohibió temporalmente la exportación del chip H20 de Nvidia a China. Semanas después, y tras un encuentro entre Trump y Huang, se autorizó su venta nuevamente. El presidente también fortaleció las sanciones contra empresas chinas involucradas en IA o tecnologías avanzadas, con una "lista negra" de 50 compañías chinas.