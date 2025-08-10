Luego de renunciar hace dos semanas entre críticas del universo MAGA, regresa el director de vacunas y genética de la FDA

Publicado por Joaquín Núñez 9 de agosto, 2025

El Dr. Vinay Prasad regresará como director de la división de vacunas y terapia genética de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). A menos de dos semanas de su renuncia, rodeada de presiones por parte de algunas voces del universo MAGA, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) confirmó su regreso a la agencia.

Prasad, cercano a Robert Kennedy Jr. y al comisionado de la FDA, Marty Makary, asumió su puesto en mayo de este año. Días después, publicó un artículo científico junto a Makary anunciado que limitaría las vacunas contra la COVID-19 a personas mayores de 65 años o con alto riesgo de enfermedades graves.

Poco después, fue blanco de ataques que lo acusaban de impulsar una política “progresista” y “marxista”. Además de publicaciones de la activista Laura Loomer en las redes sociales, se publicaron algunas editoriales en su contra, por ejemplo en The Wall Street Journal y Real Clear Politics.

“Conoce a Vinay Prasad, un joven seguidor de Bernie Sanders que se encuentra entre los funcionarios más poderosos del gobierno federal. Él decide si los pacientes tienen acceso a muchos medicamentos que salvan vidas. O no. Piensa en él como un comité de la muerte de una sola persona”, escribió la periodista Allysia Finley en el WSJ.

Pocos días después, el 29 de julio, Prasad anunció su renuncia. En ese momento alegó que quería pasar más tiempo con su familia.

Sin embargo, el HHS confirmó el 9 de agosto que el exfuncionario retomaría su antiguo puesto. “A petición de la FDA, el Dr. Vinay Prasad vuelve a asumir el liderazgo del Centro de Evaluación e Investigación Biológica”, expresó el portavoz del HHS, Andrew Nixon, en un comunicado.

La reacción de Laura Loomer

La activista MAGA no tardó en criticar el regreso de Pradad a la FDA. Loomer realizó un duro posteo en sus redes sociales, donde amenazó con revelar información sobre algunos integrantes de la FDA y el HHS.

“En otra decisión personal escandalosa del Gobierno de Trump, ahora se informa que el marxista progresista Vinay Prasad, quien se refirió a los partidarios del presidente Trump como delincuentes y los comparó con drogadictos después de decir que apuñaló un muñeco vudú de Trump para ‘maldecirlo’, aparentemente ha regresado a la FDA después de que Makary abogara por él”, escribió.

“En las próximas semanas, intensificaré mis revelaciones sobre los funcionarios del HHS y la FDA para que el pueblo estadounidense pueda ver más de la corrupción del ‘pagar por jugar’ y cómo se sigue contratando a rabiosos detractores de Trump en la Administración Trump”, añadió Loomer.