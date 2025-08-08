Noem estima en "más de un millón" el número de inmigrantes ilegales que abandonaron el país voluntariamente

Publicado por Alejandro Baños 8 de agosto, 2025

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que la Administración Trump estima en "más de un millón" los inmigrantes ilegales que abandonaron el país por su propia voluntad desde que el presidente regresó a la Casa Blanca el 20 de enero.

En una rueda de prensa celebrada en Chicago, Noem dijo que "cientos de miles de criminales ilegales" fueron arrestados desde que echó a rodar el segundo mandato de Donald Trump.

"Creemos que más de un millón de personas han regresado a casa por su cuenta desde que comenzó esta Administración", señaló la secretaria del DHS, agregando que "miles de personas" usaron la aplicación CBP Home, con la que pueden autodeportarse.

"Más del 70% tienen condenas penales o cargos pendientes"

Respecto a los "criminales ilegales" arrestados, Noem subrayó que "más del 70% tienen cargos pendientes o condenas penales, el resto tiene órdenes de deportación definitivas".

Con la llegada de Noem al DHS, los arrestos de inmigrantes ilegales condenados o con procesos judiciales pendientes se dispararon, igual que las redadas policiales contra los mismos.

"Llevamos a cabo operativos policiales específicos en todo el país y utilizamos nuestros archivos de casos e información para saber quién es un delincuente en este país que necesita ser deportado y quién tiene una orden de deportación definitiva", dijo. "No cumplen la ley si están aquí ilegalmente".

Sobre las operaciones policiales, en las que está involucrada Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Noem señaló que hay mucha demanda para ingresar en la agencia como agente.

"El presidente Trump nos asignó los recursos para contratar a 10.000 nuevos oficiales de ICE. Tenemos más de 80.000 solicitantes para esos puestos", concluyó.